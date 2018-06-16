Уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил пенальти в ворота австралийской команды

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил пенальти в ворота сборной Австралии в матче с командой Франции после первого использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в истории чемпионатов мира по футболу. Встреча группового этапа турнира проходит в Казани.

Эпизод произошел на 56-й минуте после фола на французском нападающем Антуане Гризманне. После инцидента судья приостановил игру и отправился к центру бровки. Спустя минуту он указал на 11-метровый удар, который реализовал Гризманн.

В матче идет второй тайм, счет пока 2:1 в пользу французов.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, как чемпионат Германии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.