Лёв: сборная Германии по футболу максимально сконцентрирована на матче против мексиканцев

Немецкая команда сыграет с мексиканцами 17 июня на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии максимально сконцентрированы на матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.

Встреча пройдет 17 июня на московском стадионе "Лужники". Начало - 18:00 мск.

"Для любого футболиста участие в чемпионате мира является главным событием в жизни, и само собой футболисты чувствуют небольшое напряжение. Однако сейчас мы максимально сконцентрированы на матче против сборной Мексики, все футболисты готовы, и я уверен, что завтра мы успешно начнем свое выступление на чемпионате мира", - сказал Лёв.

"Что касается стартового состава, то я еще пока не определился. То же самое касается и установки на игру. Если с приблизительным стартовым составом я определюсь сегодня к вечеру, то установка на матч будет только завтра. Нужно учитывать каждую мелочь, так как мексиканцы отличаются быстрой игрой на флангах и в индивидуальных единоборствах, легко не будет", - добавил Лёв.

Также главный тренер отметил, что вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер полностью готов к старту чемпионата мира. "Что касается вопросов по Мануэлю Нойеру, то могу сказать, что он полностью готов к старту чемпионата мира и производит на меня приятное впечатление. После восстановления от травмы игрок работал три с половиной недели что называется в поте лица и хорошо показал себя в товарищеских матчах", - заключил Лёв.

В группе F также выступают команды Южной Кореи и Швеции, которые проведут свой матч в понедельник в Нижнем Новгороде. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.