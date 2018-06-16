Среди пассажиров - жители Москвы, Казани и Камчатки

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Первый поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу, пользующимися правом бесплатного проезда, прибыл в Калининград из Москвы. На матч Хорватия - Нигерия, который состоится в субботу в 21:00 по местному времени (22:00 мск) прибыли около 400 человек, передает корреспондент ТАСС с Южного вокзала города.

"Первым поездом в Калининград прибыли около 400 человек. Всего до 14:00 прибудут четыре поезда, которые доставят в город в общей сложности 1 тыс. 458 человек", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД) Александр Першин.

Всего на направлении Москва - Калининград на период чемпионата мира по футболу назначены 32 дополнительных поезда - по четыре в дни проведения матчей, добавил он.

Точно по расписанию

Поезд прибыл точно по расписанию в 08:00 (09:00 мск). Среди пассажиров - жители Москвы, Казани и даже Камчатки.

"Я с Камчатки, живу в городе Елизово, - рассказал ТАСС один из болельщиков Василий. - В Калининграде будем два дня, отсюда мы едем в Москву, потом в Саранск, Самару, Сочи, Краснодар и Волгоград. В Калининграде хотим посмотреть как можно больше, сейчас едем в Багратионовск, на Куршскую косу, в Янтарный, где добывают янтарь, в Светлогорск и, если успеем, то еще Балтийск. Здесь на матче будем болеть за Нигерию, а по ходу чемпионата - очень хочется продолжения успеха нашей сборной".

Многие приехали на один день. "У нас шесть городов: Калининград - первый, Москва, полуфинал, - последний. В Калининграде смотрим матч и в два часа ночи уезжаем. <...> Давно хотели посмотреть на Калининград, весь день будем знакомиться с городом, специально выбрали ранний поезд", - сказали москвичи Михаил и Александр, добавив, что в Калининграде будут болеть за сборную Хорватии.

Большая часть пассажиров первого поезда - россияне. "Вообще в этом поезде иностранцев было совсем немного, есть гости из Мексики, Сербии, Испании", - сказала ТАСС жительница Калининграда Ольга, сопровождающая испаноговорящих туристов. У многих программа очень сжатая и насыщенная, например, семья из четырех человек из Аргентины приехала на один день и планирует познакомиться с городом и побывать на море, добавила она, отметив, что поездка из Москвы в Калининград прошла без инцидентов.

У выхода в город гостей встретила команда городских волонтеров ЧМ-2018, обеспечившая туристов путеводителями и картами. Туристов ждут музеи и парки города, открыта фан-зона на Центральной площади у Дома Советов. К стадиону на острове Октябрьский они смогут добраться автобусами-шаттлами или на аккредитованных такси.

О чемпионате

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

По прогнозам региональных властей, в город приедут до 130 тыс. гостей, в том числе около 70 тыс. иностранцев. Туристов принимают аэропорт Храброво, Южный вокзал города. Ожидается, что значительная часть путешествующих на собственном транспорте прибудет в Калининградскую область со стороны Польши.