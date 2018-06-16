Дракслер: немецким футболистам нельзя даже думать о недооценке команды Мексики на ЧМ

Немецкая команда встретится с мексиканцами 17 июня в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Германии нельзя расслабляться и недооценивать команду Мексики в первом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер.

Встреча пройдет 17 июня на московском стадионе "Лужники". Начало - 18:00 мск.

"Год назад мы уже побеждали сборную Мексики на Кубке конфедераций со счетом 4:1, однако чемпионат мира это абсолютно другая история. За прошедший год наша команда сильно изменилась, и завтра здесь в "Лужниках" будет абсолютно другая игра. Мексиканцы любят играть в командный и коллективный футбол, они постоянно сосредоточены на игре в пас, поэтому нашей сборной нельзя даже думать о недооценке команды Мексики в завтрашнем матче", - сказал Дракслер.

"Если мы будем придерживаться нашего плана завтра, то обязательно победим. Не знаю, определился ли тренер со стартовым составом и выйду ли на поле я, Марко Ройс или Месут Озил и в какой расстановке. Нам очень важно начать выступление на чемпионате мира в России с победы, и мы приложим для этого все усилия. Надеюсь, что славная традиция побед сборной Германии над командой Мексики завтра продолжится", - добавил Дракслер.

В группе F также выступают команды Южной Кореи и Швеции, которые проведут свой матч в понедельник в Нижнем Новгороде. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.