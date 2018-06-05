Черноморский город примет шесть матчей мирового первенства по футболу

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня. Одним из городов, принимающих турнир, является Сочи — популярное место для отдыха, курортная столица страны. В последние годы этот южный город также является важным спортивным центром России. Ведь именно Сочи принимал зимние Олимпийские игры 2014 года, наследие которых активно используется и при проведении ЧМ-2018.

Олимпиада проходила в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. К началу Игр было построено и реконструировано 363 объекта, из которых 13 — непосредственно спортивные сооружения. На строительство олимпийских объектов и инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, было потрачено 214,6 млрд рублей. Соревновательные и тренировочные площадки в Сочи использовались для проведения Паралимпийских игр, а также до сих пор продолжают принимать множество спортивных соревнований, включая международные. Реконструированный "Фишт" Среди олимпийских объектов Сочи, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу, особой статьей идет стадион "Фишт". Арена располагается в Имеретинской низменности. Во время Игр-2014 стадион входил в состав прибрежного кластера. Строительство объекта велось с 2007 года, окончательно арена была построена в 2013 году. Первым мероприятием в истории "Фишта" стала церемония открытия Олимпиады, позже стадион также стал площадкой для церемонии закрытия олимпийских соревнований. После Игр объект закрыли на плановую реконструкцию к Кубку конфедераций - 2017 и ЧМ-2018. В переводе с адыгейского языка название "Фишт" означает "белая голова", что во многом объясняется уникальной архитектурой стадиона и его внешним видом. Однако после Олимпийских игр в первоначальный облик арены были внесены некоторые изменения в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). "Фишт" оборудовали большими мультимедийными экранами, подготовили высококачественный натуральный газон, увеличили количество видеокамер и довели вместимость стадиона до показателя в 48 тыс. человек за счет использования дополнительных трибун. Пожалуй, главным изменением арены стал демонтаж части крыши, что сделало стадион открытым, но сохранило особенные очертания "Фишта". Всего на реконструкцию сочинского стадиона было выделено порядка 4 млрд рублей — это средства, сэкономленные при подготовке к Олимпиаде. 10 марта 2017 года "Фишт" был вновь введен в эксплуатацию, уже 28 марта на нем состоялся первый футбольный матч — товарищеская игра между сборными России и Бельгии (3:3). Летом "Фишт" стал одним из четырех стадионов Кубка конфедераций в России — турнира, предваряющего чемпионат мира за год до главного футбольного соревнования. Сочинская арена приняла три матча группового этапа и полуфинальную игру между командами Германии и Мексики, которую выиграли немцы со счетом 4:1. Примечательно, что сборная Германии, в итоге победившая в Кубке конфедераций, сыграла в трех из четырех матчей турнира на "Фиште" и во всех одержала победы, сделав сочинский стадион действительно счастливым для своих болельщиков.

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После международного турнира "Фишт" столкнулся с проблемой спортивной эксплуатации — ФК "Сочи" прекратил свое существование, поэтому в течение года перед чемпионатом мира на стадионе не проводились матчи. Тем не менее, в рамках мирового первенства "Фишт" является одним из наиболее загруженных стадионов — в Сочи пройдут четыре игры группового этапа, а также по одному матчу 1/8 и 1/4 финала турнира. Первая игра ЧМ-2018 на "Фиште" уже состоялась — 15 июня, во второй день турнира, в Сочи встретились сборные Португалии и Испании. Эта игра являлась одной из самых ожидаемых еще с момента жеребьевки группового этапа, и стадион предсказуемо оказался заполнен — матч посетили 43 866 зрителей, что стало рекордным показателем для арены. Игра пиренейских команд удивительным образом завершилась вничью 3:3 — этот счет уже становится некой визитной карточкой "Фишта". Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда в преддверии первого матча чемпионата мира в Сочи рассказал журналистам, что стадион "Фишт" — объект, который представляет большой туристический интерес. После ЧМ-2018 на базе арены откроется музей, посвященный его истории. "Уже найдено помещение, ведем подготовку экспонатов для создания музея", — рассказал Долуда. При этом футбол на "Фиште" продолжит жить и после чемпионата мира за счет возрожденного ФК "Сочи", воссозданного на основе санкт-петербургского "Динамо". Олимпийский парк — простор для болельщиков Олимпийский парк, в котором располагается не только "Фишт", но и еще ряд объектов Игр-2014, до сих пор является очень притягательным местом для туристов. Во время чемпионата мира здесь всегда можно встретить как большие компании иностранных болельщиков, приехавших на футбольный праздник, так и российских туристов и местных жителей. Площадь Олимпийского парка составляет около 200 гектаров, все его объекты располагаются очень близко друг к другу, за счет чего Игры в Сочи продолжают оставаться самыми компактными за всю 94-летнюю историю проведения зимних Олимпиад.

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Особым местом для гостей чемпионата мира является Medals Plaza — территория рядом со стелой олимпийского огня. Это место украшено поющим фонтаном, откуда открывается отличный панорамный обзор на Олимпийский парк. Гости чемпионата мира из разных стран ежедневно гуляют здесь, общаются, поют песни, хотя фестиваль болельщиков ФИФА работает совсем в другом районе города — на площади Южного мола Сочинского морского порта. "К Олимпийским играм, помимо новых построек, здесь все очень облагородили. Если раньше у нас по сути было только красивое побережье, то теперь задумываются о каждой детали, за всем следят. Важно, что с каждым годом интерес туристов не уменьшается, поэтому это стимулирует на постоянный уход за олимпийским наследием, на которое все хотят посмотреть", — рассказала корреспонденту ТАСС местная жительница Анна. "Все наши олимпийские объекты на сегодняшний день востребованы, и Сочи уже превратился в крупный спортивно-развлекательный город", — отметил Долуда. "Ласточки" и качественные дороги К Олимпийским играм в Сочи серьезно была улучшена транспортная инфраструктура города. Было проложено порядка 200 км новых железных дорог, открылись железнодорожные станции, автомобильные трассы стали гораздо удобнее и современнее. По инициативе оргкомитета "Сочи-2014" в преддверии Олимпиады в Сочинском железнодорожном узле Северо-Кавказской железной дороги появились станции "Олимпийская деревня" и "Красная поляна". Организаторы игр согласовали с РЖД публичные названия остановок с учетом их эксплуатации в постолимпийский период. Во время чемпионата мира Сочинский железнодорожный узел работает исправно — между основными спортивно-туристическими точками города регулярно курсируют комфортабельные поезда "Ласточка", а железнодорожный вокзал "Адлер" уже принял первый поезд с болельщиками чемпионата мира из Москвы. Двухэтажный состав "Адлер ФИФА" бесплатно транспортировал болельщиков в Сочи, напомнив о подобной практике во время Олимпийских игр.

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