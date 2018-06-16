Тренер сборной Сербии доволен состоянием футболистов команды перед первым матчем на ЧМ

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Сербские футболисты провели хорошую подготовку к стартовому матчу чемпионата мира против сборной Коста-Рики. Об этом журналистам заявил главный тренер сербской команды Младен Крстаич.

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре. Начало игры - 15:00 мск.

"Нелегко игрокам, которые провели сложный сезон, и им через небольшое количество времени нужно перезагрузить свои моторы. На нас возложены большие ожидания, но я могу сказать, что мы хорошо готовы к завтрашнему матчу, состояние игроков хорошее. Я доволен отношением футболистов к тому, что происходит на поле и вне его. Спал хорошо и буду хорошо спать сегодня, потому что моя команда хорошо подготовилась в последние две недели", - заявил Крстаич.

"Мы уважаем сборную Коста-Рики, мы следили за ними последние месяцы, хорошо знаем их сильные и слабые места и подойдем к игре с самым серьезным отношением", - резюмировал специалист.

Помимо сборной Коста-Рики, соперниками сербов по группе Е являются команды Бразилии и Швейцарии.