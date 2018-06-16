Футболисты РФ планируют еще раз сыграть в "Что? Где? Когда?" перед матчем с египтянами

Перед стартовым матчем чемпионата мира против команды Саудовской Аравии россияне на базе сыграли в "Что? Где? Когда?"

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России перед встречей чемпионата мира с командой Египта планируют еще раз провести интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?". Об этом журналистам рассказал голкипер команды Владимир Габулов.

Перед стартовым матчем чемпионата мира против команды Саудовской Аравии футболисты на базе сыграли в "Что? Где? Когда?". Команда стартовала на турнире с победы со счетом 5:0.

"Сегодня у нас по плану также запланирована эта игра. Это очень интересное занятие, отвлекает от повседневной рутины. Опять же, интеллектуальная нагрузка - это тоже полезно. Все ребята с интересом играли", - рассказал Габулов, добавив, что самым умным в команде должен быть тренер.

"Борис Левин придумывает очень интересные вопросы, они не такие сложные, но в то же время над ними надо подумать. К каждому вопросу прилагается три-четыре варианта ответа. Иначе мы бы вообще не ответили ни на что", - добавил Габулов с улыбкой.

Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге. Египтяне в первой игре уступили сборной Уругвая со счетом 0:1.