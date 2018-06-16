Коларов: выход из группы чемпионата мира является целью сербских футболистов

Первый матч на турнире сербы проведут против команды Коста-Рики

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Целью сборной Сербии по футболу на чемпионате мира является выход из группы, возможно, команда способна и на большее. Об этом журналистам заявил капитан сербской команды Александр Коларов.

Первый матч на турнире сербы проведут против команды Коста-Рики. Игра пройдет в воскресенье в Самаре.

"Мы сосредоточены на следующей игре, все думают только об этом. У нас довольно молодая команда, но недостаток опыта не станет для нас проблемой. Все наши игроки заслужили быть здесь своей игрой и своими личностными качествами. Предстоящая игра самая важная, она покажет, насколько важны будут следующие", - заявил Коларов.

"Уверен, что Коста-Рика будет иной, нежели в товарищеских матчах, мы не будем обольщаться их поражениями в последних товарищеских матчах. Завтра будет тяжелый матч с командой, у которой очень жесткая защита и быстрая атака. Они были в четвертьфинале четыре года назад, они хорошо играют на больших турнирах, но мы уверены в своих силах", - добавил Коларов.

"Повязка капитана мотивирует меня, я постараюсь попросить своих товарищей расслабиться, насладиться футболом. Мы сюда вышли заслуженно, но не будем этим довольствоваться, мы, может не знаем, на что мы максимально способны. Наша задача - выход из группы, командный дух должен нам помочь", - подытожил футболист.

Помимо сборной Коста-Рики, соперниками сербов по группе Е являются команды Бразилии и Швейцарии.