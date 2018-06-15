Черышев назвал игру в обороне и на контратаках сильными сторонами сборной Египта

Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Сильными сторонами сборной Египта по футболу является игра в обороне и на контратаках. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Денис Черышев.

В пятницу в матче первого тура группы А чемпионата мира сборная Уругвая обыграла команду Египта (1:0). Ранее в этой группе прошел еще один матч - сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Очень сильные команды. Играют в оборонительный футбол. Египет хорошо контратакует, в матче с нами они будут опасны. Матч точно будет тяжелый", - сказал Черышев.

В этой встрече не принял участия лидер египетской команды Мохаммед Салах, который из-за травмы плеча не выходил на поле с 26 мая.

"Честно, не знаю, сыграет ли он. У него была травма, наверное, он еще не до конца готов. Но нас не должно это волновать. Мы должны думать о сборной России и работать каждый день, чтобы выиграть", - отметил Черышев.

Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге.