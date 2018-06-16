Высокие гости и мушкетерские шляпы

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16 июня, 13:14
Болельщики приехали на первый матч ЧМ-2018 по футболу в Казани
© Сергей Бобылев/ТАСС
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На "Казань-Арене" сыграют сборные Франции и Австралии

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Первый матч чемпионата мира в столице Татарстана привлек болельщиков не только играющих команд - Франции и Австралии, но и поклонников футбола со все континентов. Мексиканцы, перуанцы, китайцы, корейцы, египтяне - болельщиков всех этих стран можно увидеть в субботу перед началом встречи на "Казань-Арене".

Порядка 6 тыс. болельщиков прилетели из Австралии в европейскую часть России. "О, да! Поездка сюда была очень долгой! - призналась одна из поклонниц в футболке своей национальной сборной, но с надписью "Russia" на спине. - Летели из Мельбурна. На четыре дня остановились в Сингапуре, после - небольшая пересадка в Эмиратах, и вот теперь мы здесь. Но это стоило того! Были в Санкт-Петербурге, сейчас в Казани. Потрясающие эмоции - Россия очень красивая страна".

Не менее долгий путь проделали и несколько поклонников сборной Перу. Его сборная является соперником играющих в субботу Казани команд, поэтому он решил воспользоваться возможностью посмотреть на игру с трибуны. "Да, моя команда сегодня играет в Саранске, но сюда мне было добраться проще", - объяснил он свой выбор.

На территории стадиона можно было встретить и фанатов сборных Мексики, Египта. "Я возвращаюсь из Екатеринбурга, где моя сборная, увы уступила уругвайцам, и решил заехать сюда, на матч французов", - объяснил житель африканского континента. А рядом с ними прогуливались два жителя Гонконга в футболках сборной Франции. "Приехали сюда специально, чтобы поддержать "трехцветных", - сказал один из них. - Уж очень они здорово играют".

С той же целью на матч пришел и житель Шанхая, которые не пропускает чемпионаты мира с 1998 года. "Да, тогда чемпионат мира принимала Франция, и этот чемпионат я тоже начинаю с похода на французскую команду", - сказал болельщики из Китая.

Высокие гости и мушкетерские шляпы

На сегодняшний матч в Казани прилетел экс-президент Франции Николя Саркози. Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Татарстана, Саркози в Казани встретил глава региона Рустам Минниханов, сразу из аэропорта они направились в Казанский Кремль. Здесь президент Татарстана показал ему вид со смотровой площадки на город и стадион "Казань-Арена", где пройдет матч Франция - Австралия, Саркози был очень впечатлен. После этого у них состоялась двусторонняя встреча в Президентском дворце, затем высокие гости направятся на матч.

Французские болельщики с самого утра ждали свою сборную перед гостиницей в центре Казани. Среди болельщиков было немало людей, на плечи которых накинуты флаги Франции, у девушек были парики и бантики в цветах французского триколора. А на голове одного из болельщиков была мушкетерская шляпа с перьями в цветах французского флага. Болельщики встретили выход игроков громкими криками.

Как рассказал ТАСС француз Стефан, который держал в руках большой кожаный барабан, он прилетел накануне из Москвы. "В Казани много людей, здесь тише, чем в Москве. Казань - это прекрасный город с богатой историей. Мы уже зашли в ресторан национальной кухни и попробовали местную еду, особенно понравился пирожок с картофелем и мясом (эчпочмак - прим. ТАСС) и куриная лапша, это очень вкусно", - говорит он.

Стефан надеется на победу своей сборной и отмечает, что его любимый игрок - Антуан Гризманн. Не сомневается в победе своей сборной и Жорис, который родился на востоке Франции, но уже 2,5 года живет в Москве. "Сегодня победит Франция со счетом 4:0. В Казани нам понравился Кремль, там очень красиво. А еще нам очень нравится русская еда", - поделился он.

Австралийцы в тюбетейках

Австралийских болельщиков на центральных улицах Казани оказалось гораздо больше. Они были одеты в майки своей сборной, желтые костюмы, а некоторые из них несли с собой надувных кенгуру. Перед матчем болельщики забронировали все столики практически во всех кафе, включая открытые террасы города. На одной из них Шайн из Мельбурна, который приобрел татарскую тюбетейку и надел ее, рассказал ТАСС, что идеальным счетом сегодняшнего матча будет 2:2.

"Но надеюсь, что сегодня победит Австралии, и мы будем счастливы, если это случится. Мы очень впечатлены Казанью, люди удивительные, очень гостеприимные, организация тоже. А еще перед матчем мы выпили несколько рюмок водки", - сказал он.

По мнению Давида из Мельбурна, у Франции достаточно хорошие шансы на победу, но у Австралии будет мощная поддержка. "Мы постараемся помочь ей добиться подходящего результата. Главное, чтобы сборная Австралии выступала удачно, тогда я гарантированно буду рад", - рассказывает он.

Охота на сувениры

В день матча небольшие торговые точки с сувенирами переживают бум продаж. Многие туристы стремятся приобрести хотя бы магнитик с этнической татарской символикой или видами Казани.

"Наплыв туристов, продажи выросли в разы", - рассказала ТАСС представитель семейной сувенирной компании Юлия Абдуллина. По ее словам, спросом пользуется вся продукция, но самый популярный товар - магнитики с Кул-Шариф - главной соборной мечетью Татарстана.

По словам руководителя по разработке и продвижению проекта "Национальный сувенир" Гульшахиды Озсой, в разы увеличились и продажи съедобных гостинцев: чаев с травами, чак-чака, пастилы, казылыка - колбасы из конины. "Каждый турист стремится купить чак-чак - товар есть на любой карман. Очень хорошо берут щербет, казылык", - сказала она.

Предпочтения иностранных болельщиков зависят от того, откуда они родом. Так турков не удивить сладостями из теста и им предлагают шоколад, китайцам - напротив рекомендуют чак-чак, европейцам и американцам - местные чаи на травах.

О безопасности

Многие из иностранных болельщиков отмечают, что безопасность в Казани обеспечена на высоком уровне. Охрану правопорядка несут сотрудники полиции из разных регионов России. Полицейские вежливы и корректны, как сказал агентству один из них: "нацелены на позитив". Безопасность на самом стадионе обеспечивают сотрудники местного главка МВД, на подходах к "Казань-Арене" - командированные из Красноярска.

"Сегодня рано утром был развод, инструктаж, затем приступили к работе по охране порядка. Все хорошо и замечательно", - сказал полицейский.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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