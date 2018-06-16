Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии на ЧМ-2018

Оба игрока являются воспитанниками мадридского "Реала"

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии в матче чемпионата мира. Об этом Черышев рассказал журналистам.

В четверг в стартовом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Черышев вышел на замену в первом тайме вместо травмированного Алана Дзагоева и забил два мяча. В пятницу испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3), Начо забил один из мячей своей команды.

"Матч очень понравился. Хотел, чтобы забил как раз Начо, так и получилось. Мы знакомы с 11 лет (оба занимались в школе мадридского "Реала" - прим. ТАСС). После моих голов Начо тоже поздравил меня, написал, что он рад за меня", - рассказал Черышев, отметив, что футболисты не обсуждали возможную встречу команд в 1/8 финале турнира.

На групповом этапе чемпионата мира российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт- Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.