Сборная Сербии по футболу провела тренировку в полном составе в Самаре

В воскресенье сборная Сербии проведет свой первый матч на чемпионате мира против команды Коста-Рики

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Сербии приняли участие в тренировке команды в субботу на поле "Самара-Арены", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье сборная Сербии проведет свой первый матч на чемпионате мира против команды Коста-Рики в Самаре. Начало игры - 15:00 мск.

Для представителей СМИ тренировка была открыта 15 минут, это время футболисты посвятили отработке игры в пас в квадратах. На другой половине поля занимались вратари сборной.

Также в группе Е выступают команды Бразилии и Швейцарии. Матч между этими сборными состоится в воскресенье в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.