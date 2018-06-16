Чанов: испанский вратарь Де Хеа мог допустить ошибку в матче ЧМ из-за нервного напряжения

В игре португальской и испанской команд Де Хеа не сумел поймать мяч после дальнего удара Криштиану Роналду

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ошибка вратаря сборной Испании по футболу Давида Де Хеа в ситуации со вторым пропущенным голом в матче чемпионата мира от команды Португалии могла произойти из-за нервного напряжения, связанного со стартом турнира. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей тульского "Арсенала", вице-чемпион СССР и лучший вратарь страны 1981 года Вячеслав Чанов.

В игре португальской и испанской команд Де Хеа пропустил мяч в свои ворота, не сумев поймать его после дальнего удара форварда соперника Криштиану Роналду.

"Такой мяч, конечно, ловится спокойно. По вратарским канонам, при приеме мяча ты должен страховать его грудью. Но тут первый матч чемпионата мира, однозначно было нервное напряжение, - сказал Чанов. - Детям на тренировках мы всегда говорим, что мяч, который идет низом или верхом, должен всегда страховаться телом: ногой, грудью или головой".

"Понятно, что Де Хеа ошибся, но мне кажется, что он в тот момент думал о том, чтобы быстро начать атаку. То есть не были до конца им отработаны элементы ловли и выброса мяча", - добавил он.

Специалист провел параллели между третьим голом Роналду и мячом россиянина Александра Головина в ворота сборной Саудовской Аравии - оба игрока забили со штрафных.

"Вратарь команды Саудовской Аравии ошибся в построении "стенки", поставив ее на линию штанги, а по вратарским законам она ставится на два человека от штанги. По вчерашнему голу [Роналду] я ничего не могу сказать, поскольку "стенка" там была выстроена как раз правильно, сказалось мастерство автора гола. Единственное, можно было бы предъявить претензии по поводу того, что "стенка" обычно строится от высокого игрока к низкому, и мяч после удара пролетел над невысоким футболистом", - отметил Чанов.

Матч сборных Испании и Португалии завершился со счетом 3:3. Команды выступают в группе B вместе со сборными Ирана и Марокко.