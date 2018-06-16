Казачество и ЧМ

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16 июня, 12:21
Англоговорящий казак-фанат помогает иностранным гостям не потеряться на ЧМ в Сочи
Казак Юрий Пикула
© Владимир Чубаров/ТАСС
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Более 500 казаков во время мирового первенства будут обеспечивать общественный порядок на базах футболистов и вблизи стадиона "Фишт"

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Казак-дружинник кубанского казачьего войска Юрий Пикула, который знает английский язык, помогает иностранным болельщикам, прибывшим на чемпионат мира по футболу в Сочи, не потеряться в городе и следит за их безопасностью. Об этом Пикула рассказал ТАСС.

"На чемпионате мира я обеспечиваю охрану общественного порядка, патрулирую территорию стадиона "Фишт", Олимпийский парк и прилегающую к нему территорию. Иностранные туристы часто интересуются у меня, например, как пройти к отелю, где находится Имеретинская низменность, так что знание языка мне очень помогает, а зарубежные гости всегда ко мне дружелюбны", - рассказал Юрий Пикула.

Пикула считает себя футбольным фанатом. Он болеет за клуб "Краснодар", а на чемпионате мира поддерживает сборную Португалии. "Я болею за сборную Португалии, и мне очень нравится Криштиану Роналду. Он привлекает своей тактикой, действиями, молниеносной игрой", - сказал Пикула.

Пикула отметил, что в таком масштабном спортивном событии он принимает участие не впервые. Год назад Юрий в составе казачьей дружины работал на Кубке конфедераций, где также помогал зарубежным гостям, например, вызвал немецкой туристке такси.

"Мы тогда находились на железнодорожном вокзале, и она обратилась ко мне за помощью, она не могла уехать оттуда. Я ей вызвал такси, и после она меня очень благодарила за гостеприимство, что было приятно", - говорит Пикула.

Пикула утверждает, что Сочи - это один из лучших городов для проведения чемпионата мира, так как здесь комфортные погодные и природные условия для команд и болельщиков. "Здесь хороший климат, благоприятные погодные условия для всех. Мы давно ждали проведения чемпионата мира в России, и я счастлив, что его матчи проходят и здесь, в Сочи", - добавил Пикула.

Казачество и ЧМ

Казаки активно участвуют в обеспечении безопасности жителей и гостей Краснодарского края на крупных мероприятиях. Ранее сообщалось, что на время проведения чемпионата мира будет привлечено более 500 казаков, которые будут обеспечивать общественный порядок на базах футболистов и непосредственно вблизи стадиона "Фишт", где проходят матчи чемпионата.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также здесь пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3.

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