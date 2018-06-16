Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ с австралийцами

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Нападающие Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе включены в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России с командой Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы С между сборными Франции и Австралии пройдет 16 июня в Казани, начало - 13:00 мск. Помимо французов и австралийцев в группе С выступают команды Перу и Дании.
12 июня Мбаппе, который является одним из самых дорогих футболистов мира, получил повреждение на тренировке сборной Франции в столкновении с защитником команды Адилем Рами, после чего досрочно покинул занятие. Позднее нападающий прошел обследование, по итогам которого стало известно, что он избежал серьезной травмы.
Полностью состав французов выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Н'Голо Канте, Корентен Толиссо, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.
Также стал известен состав команды Австралии на игру с французами, в стартовом составе выступят: Мэттью Райан, Азиз Бехич, Марк Миллиган, Трент Сейнсбери, Джош Рисдон, Аарон Муй, Миле Единак, Том Рогич, Робби Круз, Эндрю Наббут, Мэттью Леки. В стартовый состав не попал лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 голов) 38-летний форвард Тим Кэйхилл.
Для сборной Франции чемпионат мира в России является шестым кряду, в последний раз французы не смогли квалифицироваться в финальную часть мирового первенства в 1994 году. В 1998 году сборная Франции выиграла чемпионат мира, разгромив в финале команду Бразилии со счетом 3:0, в 2006-м французы завоевали серебро, уступив итальянцам в серии пенальти. На предыдущем мировом первенстве, которое прошло в 2014 году в Бразилии, команда дошла до 1/4 финала.
Австралийцы в пятый раз подряд выступают в финальной стадии чемпионата мира, лучшим достижением сборной Австралии за это время стал выход в 1/8 финала в 2006 году.