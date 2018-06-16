Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ с австралийцами

Встреча группы С между сборными Франции и Австралии пройдет 16 июня в Казани, начало - 13:00 мск

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Нападающие Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе включены в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России с командой Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы С между сборными Франции и Австралии пройдет 16 июня в Казани, начало - 13:00 мск. Помимо французов и австралийцев в группе С выступают команды Перу и Дании.

12 июня Мбаппе, который является одним из самых дорогих футболистов мира, получил повреждение на тренировке сборной Франции в столкновении с защитником команды Адилем Рами, после чего досрочно покинул занятие. Позднее нападающий прошел обследование, по итогам которого стало известно, что он избежал серьезной травмы.