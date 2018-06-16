Теплая погода без осадков ожидается в городах ЧМ-2018 17 июня

Переменная облачность без осадков и плюс 22 ожидается в Самаре, в Москве до 26 градусов и без осадков, а в Ростове-на-Дону до 28 градусов тепла

ТАСС, 16 июня. Теплая погода без осадков ожидается в Самаре, Москве и Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 июня, когда там пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"22 градуса и переменная облачность без осадков ожидается в Самаре. В Москве будет еще теплее - 24-26 градусов, тоже без осадков. 28 градусов будет в Ростове-на-Дону, дождей быть не должно, хотя будет облачно", - сказала она.

Команды Коста-Рики и Сербии встретятся в 16:00 в Самаре, матч между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в 18:00, команды Бразилии и Швейцарии сыграют в Ростове-на-Дону в 21:00.

Гидрометцентр в ежедневном режиме уведомляет спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся матчи ЧМ-2018. Информация о погоде доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы оперативно размещаются на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.