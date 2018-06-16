Все футболисты сборной России занимаются в общей группе, за исключением Жиркова и Дзагоева

Алан Дзагоев продолжает восстановление после повреждения мышц задней поверхности бедра, Юрий Жирков занимается по индивидуальной программе

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, за исключением полузащитников Алана Дзагоева и Юрия Жиркова, тренируются в общей группе на базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг сборная России на стадионе "Лужники" в Москве разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0. Дзагоев вышел в стартовом составе команды, но получил повреждение в середине первого тайма и покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление.

Жирков, получивший ушиб голени в первом матче, начал тренировку вместе со всеми, после чего продолжил занятие по индивидуальной программе.

В воскресенье команда проведет тренировку и во второй половине дня отправится в Санкт-Петербург, где 19 июня сыграет со сборной Египта.