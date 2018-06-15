Министр спорта: сборная Уругвая будет прибавлять в игре после первой победы на ЧМ

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира.

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Первая победа на чемпионате мира важна - после нее футболисты сборной Уругвая будут прибавлять в игровом плане. Такое мнение высказал в субботу журналистам министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.

"Для Уругвая очень важно выиграть первый матч на чемпионате. Всегда очень важно начать хорошо, а потом они (игроки команды - прим. ТАСС) будут только расти, увеличивать свой уровень. Очень рады такому прекрасному началу чемпионата и надеемся, что сборная Уругвая продолжит свое шествие по чемпионату с победами", - сказал Касерес.

В матче сборных России и Уругвая он предложил болеть за результат, который позволит выйти из группы обеим командам. По словам Касереса, Россия имеет сильные футбольные традиции. Еще в детстве он смотрел матчи с участием Льва Яшина.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая в четверг в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям опережает уругвайцев.

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.