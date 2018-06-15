Эксперт: сборную Аргентины не ждет легкая прогулка в матче ЧМ-2018 с исландцами

Встреча группы D пройдет в субботу на московском стадионе "Спартак", начало - в 16:00

"Сборная Аргентины несомненно является фаворитом в матче против команды Исландии, однако все знают, что футбол - это игра, которая длится 90 минут и даже немногим больше. Весь мир знает, каких успехов добились исландские футболисты на чемпионате Европы 2016 года. Легкой прогулки для команды Сампаоли не будет однозначно", - отметил Д'Онофрио.

По мнению президента "Ривер Плейта", 36-кратного чемпиона Аргентины, сборной Исландии по силам доставить проблемы сопернику "за счет характера и бойцовских качеств". "Что касается счета, то не люблю загадывать результат, скажу лишь, что победа будет в два мяча, а одним из авторов успеха станет Маркос Рохо (защитник сборной Аргентины - прим. ТАСС)", - сказал Д'Онофрио.

В группе D также выступают команды Хорватии и Нигерии, которые проведут свой матч в субботу в Калининграде. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.