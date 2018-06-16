Левников: судья должен был попросить посмотреть видеоповтор при первом голе испанцев

В матче, который прошел в пятницу на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, сборные Португалии и Испании сыграли вничью - 3:3

В матче, который прошел в пятницу на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, сборные Португалии и Испании сыграли вничью (3:3). Автор первого мяча испанцев Диего Коста, как показал повтор во время телетрансляции, перед тем, как забить гол, ударил рукой по шее защитника соперника Пепе. В трансляции было видно, что Рокки связывался по радиосвязи с видеоассистентами, но не стал смотреть видеоповтор и гол засчитал.

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии итальянец Джанлука Рокки должен был попросить видеоассистента посмотреть эпизод с возможным нарушением правил со стороны автора гола Диего Косты при первом голе испанцев. Такое мнение ТАСС высказал глава судейского комитета Российского футбольного союза и член судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Николай Левников.

"Я не могу говорить, было ли там нарушение или нет, поскольку вхожу в судейский комитет УЕФА, но если уже была консультация с видеоассистентом и была видна яркая реакция игроков, необходимо было посмотреть этот момент и принять решение. Как я понимаю, если есть спорный эпизод, видеоассистент сообщает об этом арбитру, и тот решает, смотреть его или нет, учитывая, что окончательное решение за ним, - сказал Левников. - Но в том случае, видимо, ассистент объяснил главному арбитру, что у него не было оснований для просмотра, поддержав мнение арбитра".

Главному судье было необходимо найти взаимопонимание с футболистами в матче, в котором принимает участие немало звезд мировой величины, отметил Левников. "Нужно было удержать игру под контролем. Матч выдался очень непростым: сразу был 11-метровый удар, который арбитр правильно назначил. По моему мнению, судья справился с этим ответственным и сложным матчем", - сказал специалист.

Первые четыре игры чемпионата мира показали, какие инструкции судьям были даны от судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), подчеркнул Левников. "Это давать возможность играть, как можно меньше делать остановок и показывать желтые карточки только тогда, когда это очевидно на 100 процентов. В целом, по первым двум игровым дням арбитры придерживаются этой линии, и это очень хорошо для футбола", - отметил глава судейского комитета РФС.

ФИФА впервые ввела систему видеопомощи арбитрам на чемпионате мира после того, как протестировала ее, в частности, на клубном чемпионате мира 2016 года и Кубке конфедераций 2017 года. Система должна помочь судьям избежать ошибок при вынесении решений в спорных ситуациях во время матчей.