историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
16 июня, 11:16
Левников: судья должен был попросить посмотреть видеоповтор при первом голе испанцев
Николай Левников (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 16:00
Групповой этап
АргентинаИсландия
16 июня, 19:00
Групповой этап
ПеруДания
16 июня, 22:00
Групповой этап
ХорватияНигерия
расписание всех игр
В матче, который прошел в пятницу на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, сборные Португалии и Испании сыграли вничью - 3:3

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии итальянец Джанлука Рокки должен был попросить видеоассистента посмотреть эпизод с возможным нарушением правил со стороны автора гола Диего Косты при первом голе испанцев. Такое мнение ТАСС высказал глава судейского комитета Российского футбольного союза и член судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Николай Левников.

В матче, который прошел в пятницу на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, сборные Португалии и Испании сыграли вничью (3:3). Автор первого мяча испанцев Диего Коста, как показал повтор во время телетрансляции, перед тем, как забить гол, ударил рукой по шее защитника соперника Пепе. В трансляции было видно, что Рокки связывался по радиосвязи с видеоассистентами, но не стал смотреть видеоповтор и гол засчитал.

Смотрите также
Почему на ЧМ-2018 выступают две сборные Франции

"Я не могу говорить, было ли там нарушение или нет, поскольку вхожу в судейский комитет УЕФА, но если уже была консультация с видеоассистентом и была видна яркая реакция игроков, необходимо было посмотреть этот момент и принять решение. Как я понимаю, если есть спорный эпизод, видеоассистент сообщает об этом арбитру, и тот решает, смотреть его или нет, учитывая, что окончательное решение за ним, - сказал Левников. - Но в том случае, видимо, ассистент объяснил главному арбитру, что у него не было оснований для просмотра, поддержав мнение арбитра".

Главному судье было необходимо найти взаимопонимание с футболистами в матче, в котором принимает участие немало звезд мировой величины, отметил Левников. "Нужно было удержать игру под контролем. Матч выдался очень непростым: сразу был 11-метровый удар, который арбитр правильно назначил. По моему мнению, судья справился с этим ответственным и сложным матчем", - сказал специалист.

Первые четыре игры чемпионата мира показали, какие инструкции судьям были даны от судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), подчеркнул Левников. "Это давать возможность играть, как можно меньше делать остановок и показывать желтые карточки только тогда, когда это очевидно на 100 процентов. В целом, по первым двум игровым дням арбитры придерживаются этой линии, и это очень хорошо для футбола", - отметил глава судейского комитета РФС.

ФИФА впервые ввела систему видеопомощи арбитрам на чемпионате мира после того, как протестировала ее, в частности, на клубном чемпионате мира 2016 года и Кубке конфедераций 2017 года. Система должна помочь судьям избежать ошибок при вынесении решений в спорных ситуациях во время матчей.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Черышев назвал игру в обороне и на контратаках сильными сторонами сборной Египта
16 июня, 13:06
Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии на ЧМ-2018
16 июня, 12:48
Сборная Сербии по футболу провела тренировку в полном составе в Самаре
16 июня, 12:36
Чанов: испанский вратарь Де Хеа мог допустить ошибку в матче ЧМ из-за нервного напряжения
16 июня, 12:31
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Франция - Австралия
16 июня, 12:30
Англоговорящий казак-фанат помогает иностранным гостям не потеряться на ЧМ в Сочи
16 июня, 12:21
Гризманн и Мбаппе вошли в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ с австралийцами
16 июня, 12:04
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White