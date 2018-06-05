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16 июня, 11:00
Почему на ЧМ-2018 выступают две сборные Франции
Гонсало Игуаин (в центре)
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ТАСС рассказывает, как такое возможно
Федерация футбола Франции при желании могла бы составить полноценную и крепкую сборную страны из игроков других команд — участниц чемпионата мира в России. В нее бы вошли три чемпиона Европы в составе сборной Португалии и один из лучших нападающих мира Гонсало Игуаин. 
© Олег Кошелев/ТАСС
Альтернативная сборная Франции

Франция к середине ХХ века была одной из крупнейших колониальных империй и обладала территориями во всех регионах мира. На ХIХ-ХХ века пришлись активные завоевания в Африке, по большей части Северной. Организация "Франкофония", которая объединяет страны, исторически тесно связанные с Францией, включает 58 участников. В 2015 году, по разным оценкам, от 18 до 22 процентов населения страны имели родителей или дедушек, родившихся не в Европе. Страна ведет лояльную миграционную политику и сейчас.

В сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы — 2000, незаменимыми были Зинедин Зидан, родители которого эмигрировали из Алжира, Марсель Десайи, который родился в Гане и сменил родное имя — Оденке Аббей, после того как мать вышла замуж и переехала во Францию, гваделупец Лилиан Тюрам, сын полукалмыка-полуполяка и армянки Юрий Джоркаефф. 

В 2003 году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам выступать в товарищеских матчах за сборную страны своего происхождения без обязательства выступать за нее в дальнейшем. Футболисты с тех пор официально получают спортивное гражданство страны только после того, как сыграют за нее в официальных встречах. Тогда, по сути, огромная часть игроков чемпионата Франции получила возможность выбирать, за какую сборную выступать. 

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С тех пор отток уроженцев Франции в сборные других стран, особенно африканских, стал трендом. На Кубке африканских наций 2017 года каждый третий участник получил воспитание во Франции. Состав сборной Алжира в 2015 году на 60 процентов состоял из уроженцев Франции. Только за последний год трое представителей французского чемпионата предпочли начать выступать за сборную Туниса, до этого ни разу не побывав в этой стране, и сейчас приехали в ее составе на чемпионат мира. 

Вратарь Стив Манданда родился в Демократической республике Конго, но к своим 33 годам успел провести 24 матча за сборную Франции и приехал с ней на турнир в Россию. Его 28-летний брат Парфе родился во французском Невере, провел один матч за французскую "молодежку", но уже в 2008 году решил выступать на взрослом уровне за ДР Конго. 

Альтернативная сборная Франции

На мировом первенстве в России выступят 29 игроков, которые родились во Франции и на турнире представляют другие страны. Большая часть их приходится на африканские страны — Тунис (9 игроков), Марокко, Сенегал (по 8). Еще трое представляют Португалию, Игуаин выступает за Аргентину. 

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Альтернативная сборная Франции на чемпионате мира в России наверняка боролась бы за что-то большее, чем просто за участие. Три игрока — вратарь Антони Лопеш, левый защитник Рафаэль Геррейру и центральный полузащитник Адриен Силва — два года назад выиграли чемпионат Европы в составе сборной Португалии, который проходил во Франции. Центр защиты составят лидер сборной Марокко и один из самых незаменимых игроков "Ювентуса" в прошедшем сезоне Мехди Бенатиа и камерунец Калиду Кулибали, который за последние два сезона в итальянском "Наполи" стал одной из главных трансферных целей европейских грандов.

Справа сыграет Юссуф Сабали (в настоящее время выступающий за сборную Сенегала. — Прим. ТАСС), который в 2013 году стал в составе сборной Франции победителем чемпионата мира для игроков до 20 лет. В той команде выступали нынешние французские сборники Поль Погба, Альфонс Ареоля и Флориан Товен. Слева в нападении сыграет Мбай Ньянг (еще один представитель сенегальской сборной. — Прим. ТАСС), который к своим 23 годам успел поиграть не только во Франции, но и в Италии и Англии, а в 2016 году стал победителем Суперкубка Италии в составе "Милана". Атакующий полузащитник сборной Марокко Амин Арит в 2016 году вместе с Килианом Мбаппе стал победителем чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

Игуаин, которого в 2006 году приглашал в сборную Франции лично главный тренер Раймон Доменек, успел раскрыть свой талант в мадридском "Реале", "Наполи" и "Ювентусе" и на чемпионате мира в России станет одной из главных ударных сил сборной Аргентины, если вынести за скобки Лионеля Месси. 

Мотивации у футболистов две. Представителей африканских сборных привлекает либо желание отдать должное своим корням, либо осознание того, что в основной сборной Франции им закрепиться будет сложно. В случае с португальцами сказалась территориальная близость стран, но все трое всегда ощущали свою связь именно с Португалией. Это же применимо и к Игуаину, который только родился во Франции, в которой тогда выступал его отец, профессиональный футболист, но рос и начинал карьеру в Аргентине. 

Нигериец из Санкт-Петербурга и россиянин из Бразилии 

Всего на турнире выступят 82 игрока (11 процентов от общего количества — 736), которые родились не в той стране, которую сейчас представляют. Выделяется сборная Марокко — 17 игроков, среди которых нашлось место уроженцам Канады, Бельгии (по 1), Нидерландов (5), Испании (2) и Франции (8). Много таких футболистов в командах Туниса, Сенегала (по 9) и Швейцарии (8). 

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На чемпионате мира в России выступают уроженцы 16 стран, которые не представлены на турнире, — Канады, Нидерландов, Камеруна, ДР Конго, США, Анголы, Кабо-Верде, Боснии и Герцеговины, Австрии, Ямайки, Македонии, Кот-д’Ивуара, Косова, Италии, Уганды и Гондураса.

Есть подобные игроки и у фаворитов турнира: у Аргентины - Игуаин (Франция); у Испании — Диего Коста, Родриго (оба - Бразилия) и Тьяго Алькантара (Италия); у Англии — Рахим Стерлинг (Ямайка); у Португалии — Рафаэль Геррейро, Антони Лопеш, Адриен Силва (все — Франция), Седрик (Германия), Пепе (Бразилия), Виллиам Карвалью (Ангола) и Желсон Мартинш (Кабо-Верде). В самой сборной Франции помимо Манданда есть Самюэль Умтити, родившийся в Камеруне. 

В сборной России выступает 27-летний уроженец Бразилии Марио Фернандес. Крайний правый защитник в 2012 году перешел в ЦСКА, привязался к клубу и стране и в 2016 году получил гражданство РФ на общих основаниях. Фернандес провел на поле весь стартовый матч турнира с саудовцами (5:0). В сборной Нигерии выступает 26-летний защитник Брайан Идову. Сын нигерийца и наполовину русской, наполовину нигерийки, который родился в Санкт-Петербурге и вся жизнь которого связана с Россией, мечтал выступать за сборную своей страны, но, не дождавшись вызова, в 2017 году принял предложение нигерийской федерации. На чемпионат мира он приехал в статусе основного игрока.

Антон Рассказов

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