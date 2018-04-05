Функция - "тревожный чемоданчик"

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16 июня, 09:37
Как "серебряные" волонтеры из Ростова готовятся к матчам чемпионата мира по футболу
Анна Авакян (справа)
© Центр подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу г. Ростова-на-Дону
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53-летняя Анна Авакян и 66-летняя Таисия Мальцева в первый раз примут участие в таком масштабном событии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Волонтеры старшего поколения, или как их принято называть "серебряные" волонтеры, готовятся встретить гостей чемпионата мира в Ростове-на-Дону. К примеру, 53-летняя Анна Авакян, вдохновившись чемпионатом мира, написала рэп, вспомнила французский, подтянула свой английский и уже заступила на свою позицию вместе с молодыми волонтерами.

Член всероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в Ростове-на-Дону Анна Авакян и ее подруга - 66-летняя Таисия Мальцева в первый раз примут участие в таком масштабном событии. Они стали городскими волонтерами после того, как пробежали по взлетной полосе тогда еще не открывшегося аэропорта Платов, построенного специально к турниру.

"Двигателем был у нас забег по строящемуся аэропорту Платов. Когда у нас получился этот опыт, пробежав 2 км, мы почувствовали - да, в нас есть силы. Там стояли стойки и регистрировали волонтеров чемпионата мира, нам подсказали - зайдите на сайт, посмотрите информацию. Сначала мы не знали, волонтеры - молодежь же, возьмут ли взрослых волонтеров?", - рассказала Авакян корр. ТАСС.

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Взяли. Потом возник еще один вопрос - языковой. Анна Авакян знает неплохо французский, а Таисия Мальцева - немецкий, а вот на английском они не говорят. Но самые нужные слова, такие как "welcome" и "people" у всех на слуху, и они решили, что справятся. Тем более, продолжает Анна Анатольевна, языковой барьер - не препятствие для общения.

"Я уверена, что люди могут общаться, даже не зная языка. Можно что-то объяснить жестами, есть слова, которые звучат одинаково в разных языках. И если есть добрая воля, люди всегда поймут друг друга", - рассказывает она.

Как рассказали ТАСС "серебряные" волонтеры, во время подготовки к ЧМ их учили этикету, читали большую лекцию по истории ФИФА. "Мы очень много узнали об истории Ростовской области, Ростова-на-Дону, мы увидели очень много тех мест, куда у нас бы не хватило даже ума прийти, потому что не знаешь, что оказывается там есть такие красивые места", - добавляет Авакян.

Функция - "тревожный чемоданчик"

Анна Авакян считает, что благодаря своему жизненному опыту может помочь молодым ребятам, рядом с которыми предстоит работать по время чемпионата.

"Мы хотим, чтобы люди, глядя на нас, верили в старшее поколение. А мы рядом с молодежью не чувствуем разницы в возрасте", - поделилась "серебряный" волонтер с корр. ТАСС.

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И Авакян, и Мальцева выбрали себе на ЧМ функцию, которую назвали "тревожный чемоданчик". "Ребята, молодежь, они хотят на бойком месте [работать] - это стадион, территория, прилегающая к нему, это город, фан-фест. Чтобы нам ребятам дорогу не переходить, мы решили так - будем дома находиться, нам позвонят в любой момент, мы как пионеры - всегда готовы, готовы поддержать в любую минуту на любом месте. Мы назвали эту функцию - тревожный чемоданчик", - говорит Авакян.

"Хочется помочь городу устроить настоящий праздник! Хочу, чтобы все гости, и иностранцы тоже, остались довольны этим праздником", - сказала ТАСС Мальцева, одна из самых старших "серебряных" волонтеров Ростова.

Рэп на память

"Серебряные" волонтеры уже сейчас замечают - чемпионат поменял их жизнь. "Мы стали активнее - мы забыли, где находится сердце, исключили из своего речевого оборота [такие слова как] давление, головная боль, боль в мышцах - мы от этого всего отошли, мы это все оставили на зиму, когда будет холодно", - смеется Авакян.

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А пока Авакян, вдохновившись предстоящими событиями чемпионата мира, написала рэп-текст, посвященный волонтерам. "Я ехала в маршрутке, смотрела на город, который становится все лучше. И у меня получился текст о молодых и "серебряных", которые будут работать рядом и поддерживать друг друга", - говорит она.

Сейчас, по словам волонтеров, они копят в себе всю энергию и так же, как и молодые ребята, волнуются перед мировым событием. "У нас начинается сказка, которая называется чемпионат мира", - завершает Авакян.

Первый матч в Ростове сыграют в воскресенье, 17 июня, встретятся сборные Бразилии и Швейцарии.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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