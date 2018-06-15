Сборная Египта проиграла в день рождения Салаха

Второй игровой день мирового первенства подарил зрелищную игру между португальцами и испанцами, во всех трех встречах пятницы развязка наступила на последних минутах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Второй день чемпионата мира по футболу запомнился красивейшим матчем португальцев и испанцев в Сочи, в котором хет-трик сделал Криштиану Роналду, поражением сборной Египта от уругвайцев в день рождения Мохаммеда Салаха, а также пустыми местами на центральной трибуне стадиона в Екатеринбурге. Украшением дня стал поединок сборных Португалии и Испании, который завершился со счетом 3:3. Эта встреча, безусловно, войдет в число самых ярких на турнире в России. Ее главным героем стал Роналду, сделавший хет-трик и затмивший автора дубля в составе испанцев Диего Косту. Он дважды выводил вперед португальцев в первом тайме (счет был открыт с пенальти), а в концовке принес своей команде ничью мастерским ударом со штрафного. Роналду покорился целый ряд статистических достижений. Во-первых, он стал лишь четвертым футболистом в истории, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира. Ранее это удавалось бразильцу Пеле, а также немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе. При этом Роналду стал первым футболистом, забивавшим на восьми крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы - подряд. Во-вторых, Роналду сравнялся с легендарным венгром Ференцем Пушкашем, который с 84 мячами занимает второе место в списке бомбардиров сборных за всю историю футбола. На первой строчке с большим отрывом располагается иранец Али Даеи (104). В-третьих, 33-летний Роналду стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира. Любопытно, что этот хет-трик стал 51-м в карьере португальца, а также 51-м в истории чемпионатов мира. Роналду остался доволен результатом. "Считаю, что результат справедлив, а мы, очевидно, очень рады, ведь мы сравняли счет в концовке. Чемпионат мира начался, сборная Португалии будет двигаться дальше, мы будем думать о каждом конкретном матче. Мы не фавориты, а претенденты [на победу], сделаем все от нас зависящее", - сказал он. Стоит отметить, что на матче Португалия - Испания был установлен рекорд посещаемости стадиона "Фишт" (43 866 зрителей). Еще один рекорд посещаемости был установлен на стадионе "Санкт-Петербург", где матч сборных Ирана и Марокко собрал 62 548 зрителей.

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Сборная Египта проиграла в день рождения Салаха Главной темой обсуждения перед пятничными матчами было состояние нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха. Один из лучших футболистов европейского сезона получил травму в финале Лиги чемпионов 26 мая, после чего рассуждения о том, сыграет ли он на чемпионате мира, появлялись каждый день. Не обошлось без них и накануне - кто-то ждал Салаха с первых минут, кто-то рассчитывал увидеть лучшего бомбардира чемпионата Англии во втором тайме. Так совпало, что первый матч сборной Египта на чемпионатах мира за 28 лет пришелся на 26-й день рождения Салаха. Нарядные болельщики "Фараонов" заполонили центральную пешеходную улицу Екатеринбурга, там непрерывно звучали песни в поддержку сборной и поздравления ее лидеру. Практически каждый второй болельщик сборной Египта принес с собой плакат или баннер с поздравлениями форварду команды и словами поддержки. Поздравили Салаха и жители Екатеринбурга - на одной из центральных улиц города уральские журналисты установили большую поздравительную открытку с цветными воздушными шарами на русском и арабском языках в честь дня рождения Салаха. День рождения получился грустным праздником для Салаха. Египтяне весь матч грамотно оборонялись, сдерживая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, вели контригру, но ничью не удержали. Победу команде Уругвая за минуту до окончания основного времени принес гол защитника Хосе Марии Хименеса после подачи углового. Салах так и не вышел на поле, ему оставалось лишь с грустью наблюдать за ликованием соперников. Впечатление о матче подпортили пустые места на центральной трибуне "Екатеринбург-Арены". Это очень бросалось в глаза телезрителям - незаполненным остался как раз нижний ярус трибуны напротив камер. По официальной информации матч посетило 27 015 зрителей, распределено было 32 278 билетов, вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 зритель. "Тот факт, что количество зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА", - пояснили в пресс-службе ФИФА. Комментатор Георгий Черданцев в своем Twitter рассказал, что свободные места на стадионе в Екатеринбурге были предназначены для партнеров и спонсоров ФИФА. В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил, что власти региона направят соответствующий запрос в ФИФА. "Держателем билетной программы является ФИФА, она же определяет цены на билеты. На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет - Уругвай в продаже не было", - сказал он.

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Драма марокканцев в Петербурге Возвращение сборной Марокко на чемпионат мира после 20-летней паузы обернулось обидным поражением от сборной Ирана. Марокканцы начали очень активно, создали немало моментов, но забить не сумели. После этого иранцы показали, почему их оборона является лучшей в азиатском футболе. Команда Карлуша Кейруша погасила атакующий запал соперника, в результате чего второй тайм получился откровенно скучным. Развязка наступила в компенсированное ко второму тайму время. Подача в марокканскую штрафную завершилась автоголом форварда Азиза Бухаддуза. "Этот момент для меня непростой, могу только сказать болельщикам, что сожалею. В этом положении может оказаться любой, сегодня - я, это футбольная жизнь", - сказал Бухаддуз после матча, попросив прощения у болельщиков. Для сборной Ирана эта победа оказалась первой на чемпионатах мира с того же 1998 года. Главный тренер команды Карлуш Кейруш отметил, что иранская команда - это небольшая группа, которая совершила подвиг, показав суперрезультат. "Эта победа - не повод для большого праздника, мы должны занять очень скромную позицию и держаться вместе - только с помощью единства и иранского духа мы сможем хорошо сыграть со следующими соперниками и, возможно, победить", - отметил тренер.

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