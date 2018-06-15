Хет-триком отметился Криштиану Роналду, ставший четвертым игроком в истории, сумевшим забить гол на четырех мировых первенствах

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Испании завершили матч группы B со счетом 3:3, сыграв пока самую результативную встречу чемпионата мира по футболу. Все голы португальцев записал на свой счет капитан команды Криштиану Роналду, ставший автором первого хет-трика ЧМ-2018. Роналду стал четвертым футболистом в истории, который забивал голы на четырех чемпионатах мира. Португалец ранее отличался на турнирах 2006, 2010 и 2014 годов. До Роналду такое достижение покорилось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцу Пеле. Ответить Роналду своим хет-триком мог форвард сборной Испании Диего Коста, однако он записал на свой счет только два мяча. Третий гол испанцев в матче забил защитник Начо, именно он нарушил правила на Роналду в самом начале встречи, после чего португалец с пенальти забил первый гол в игре. Матч сборных Португалии и Испании, состоявшийся на стадионе "Фишт" в Сочи, на данный момент является самой результативной игрой чемпионата мира. Португальцы дважды вели по ходу встречи, однако в концовке оказались в роли проигрывающих и сравняли счет только на 88-й минуте благодаря шикарному голу Роналду прямым ударом со штрафного. Обе команды набрали по одному очку и теперь делят второе место в группе В, лидером которой является сборная Ирана. Иранские футболисты ранее в пятницу со счетом 1:0 обыграли команду Марокко в Санкт-Петербурге.

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Роналду снова стал лучшим Португальские болельщики после матча были сверхэмоциональны, особенно громко они скандировали инициалы Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии ожидаемо был признан лучшим игроком встречи, но на послематчевой пресс-конференции Роналду отметил, что результат был достигнут усилиями всей команды. "Я рад, для меня это еще один лучший показатель в карьере, - заметил пятикратный лучший футболист мира. - Однако самое главное - подчеркнуть, что сделала наша команда, ведь мы играли против фаворита. Считаю, что результат справедлив, а мы, очевидно, очень рады, ведь сравняли счет в концовке", - сказал Роналду. Игру лидера португальской сборной отметил и главный тренер команды Фернанду Сантуш, в очередной раз высказавший мнение, что именно Роналду является лучшим футболистом планеты. "Его психологическое состояние важнее физической формы, настрой у него невероятный, именно это делает Роналду лучшим игроком мира, я часто это говорю. Когда мы проигрывали со счетом 2:3, именно он поднял дух команды. Прекрасно иметь такого игрока, я рад, что он португалец", - с улыбкой отметил тренер. После четырех сыгранных матчей чемпионата мира Роналду стал промежуточным лидером списка бомбардиров. Главными преследователями португальца пока являются Коста и россиянин Денис Черышев, в четверг дважды отличившийся в матче открытия против сборной Саудовской Аравии (5:0).

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