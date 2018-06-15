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16 июня, 03:15
Сборные Испании и Португалии результативной ничьей завершили игровой день ЧМ-2018
Криштиану Роналду
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Хет-триком отметился Криштиану Роналду, ставший четвертым игроком в истории, сумевшим забить гол на четырех мировых первенствах

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Испании завершили матч группы B со счетом 3:3, сыграв пока самую результативную встречу чемпионата мира по футболу. Все голы португальцев записал на свой счет капитан команды Криштиану Роналду, ставший автором первого хет-трика ЧМ-2018.

Роналду стал четвертым футболистом в истории, который забивал голы на четырех чемпионатах мира. Португалец ранее отличался на турнирах 2006, 2010 и 2014 годов. До Роналду такое достижение покорилось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцу Пеле.

Ответить Роналду своим хет-триком мог форвард сборной Испании Диего Коста, однако он записал на свой счет только два мяча. Третий гол испанцев в матче забил защитник Начо, именно он нарушил правила на Роналду в самом начале встречи, после чего португалец с пенальти забил первый гол в игре.

Матч сборных Португалии и Испании, состоявшийся на стадионе "Фишт" в Сочи, на данный момент является самой результативной игрой чемпионата мира. Португальцы дважды вели по ходу встречи, однако в концовке оказались в роли проигрывающих и сравняли счет только на 88-й минуте благодаря шикарному голу Роналду прямым ударом со штрафного. Обе команды набрали по одному очку и теперь делят второе место в группе В, лидером которой является сборная Ирана. Иранские футболисты ранее в пятницу со счетом 1:0 обыграли команду Марокко в Санкт-Петербурге.

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Роналду снова стал лучшим

Португальские болельщики после матча были сверхэмоциональны, особенно громко они скандировали инициалы Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии ожидаемо был признан лучшим игроком встречи, но на послематчевой пресс-конференции Роналду отметил, что результат был достигнут усилиями всей команды.

"Я рад, для меня это еще один лучший показатель в карьере, - заметил пятикратный лучший футболист мира. - Однако самое главное - подчеркнуть, что сделала наша команда, ведь мы играли против фаворита. Считаю, что результат справедлив, а мы, очевидно, очень рады, ведь сравняли счет в концовке", - сказал Роналду.

Игру лидера португальской сборной отметил и главный тренер команды Фернанду Сантуш, в очередной раз высказавший мнение, что именно Роналду является лучшим футболистом планеты. "Его психологическое состояние важнее физической формы, настрой у него невероятный, именно это делает Роналду лучшим игроком мира, я часто это говорю. Когда мы проигрывали со счетом 2:3, именно он поднял дух команды. Прекрасно иметь такого игрока, я рад, что он португалец", - с улыбкой отметил тренер.

После четырех сыгранных матчей чемпионата мира Роналду стал промежуточным лидером списка бомбардиров. Главными преследователями португальца пока являются Коста и россиянин Денис Черышев, в четверг дважды отличившийся в матче открытия против сборной Саудовской Аравии (5:0).

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Испанцы поддержали Де Хеа

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа, входящий в число лучших голкиперов мира, провел неудачный матч. Он допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не сумев зафиксировать мяч после удара Роналду по центру ворот. Однако и главный тренер испанской команды Фернандо Йерро, и партнеры Де Хеа поддержали вратаря, отметив, что их сборная как одна семья. Это наверняка положительно отразится на психологическом состоянии голкипера.

"Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, у некоторых - плохие, но мы не сомневаемся в наших футболистах, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь - это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого- то за бортом, в этой команде все одинаково важны - от первого до 23-го номера", - твердо сказал Йерро.

"Сегодня мы показали высокое качество футбола, но плохо, что не удалось заработать три очка. Мы очень благодарны болельщикам за поддержку, сейчас наша команда - единое целое", - подтвердил слова тренера Коста.

Сам Де Хеа не побоялся после матча пообщаться с журналистами, которые немало внимания уделили второму голу Роналду в ворота испанцев. "Да, это ошибка, но такое может произойти с каждым вратарем. Это был сложный матч, но мы должны идти дальше", - сказал голкипер.

Если наставник сборной Испании все-таки задумается о замене основного голкипера, то рассмотрит кандидатуры опытного 35-летнего вратаря Пепе Рейны и его 23-летнего коллеги по амплуа Кепы Аррисабалаги.

Футбольный праздник на курорте

На матче присутствовало почти 44 тыс. человек, это стало рекордом для стадиона "Фишт". При этом несколько верхних рядов на трибунах за воротами оказались пустыми - эти места были возведены на арене для увеличения вместимости по требованиям Международной федерации футбола.

Обе сборные в Сочи поддерживали многочисленные болельщики из Испании и Португалии, однако никаких конфликтов между любителями футбола из соседних государств не возникало. Как подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД, нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия допущено не было.

Как из Испании, так и из Португалии на матч приехали тысячи болельщиков, значительную часть аудитории составили и россияне. Название страны - хозяйки мирового первенства не раз скандировалось на трибунах по ходу игры, наверняка вызывая улыбку у всех российских зрителей матча. Многочисленные болельщики неоднократно запускали "волну" по стадиону и красиво исполняли фирменные песни в поддержку команд.

Помимо испанцев, португальцев и россиян, матч посетили представители других стран, например, Китая и США. Некоторые болельщики приехали в Сочи только ради Роналду, который является одним из популярнейших спортсменов мира. Футболка с фамилией португальца входила в число наиболее распространенных атрибутов среди гостей стадиона "Фишт".

Матч начался в 21:00 мск, поэтому болельщики активно использовали фонарики на гаджетах для украшения атмосферы на стадионе. В Сочи рано темнеет, поэтому этот шаг зрителей выглядел максимально эффектно и ярко.

Праздничную атмосферу первого матча чемпионата мира в Сочи с болельщиками разделили и вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом Мутко и Дворкович присутствовали на матче открытия ЧМ-2018 в Москве за день до игры между сборными Португалии и Испании. Такой график посещения матчей турнира, очевидно, позволит Мутко выполнить личную задачу посетить все города чемпионата мира, о которой он недавно рассказал ТАСС.

Турнирное положение в группе В

Сборные Испании и Португалии, несмотря на потерю очков, остаются фаворитами своей группы. Марокканской команде после поражения в первом туре будет крайне сложно побороться за выход в плей-офф, но сюрприз может преподнести сборная Ирана, возглавившая квартет после первого тура.

Перспективу иранских футболистов во многом определит матч второго тура, который они 20 июня сыграют против сборной Испании в Казани. В тот же день в московских "Лужниках" команда Португалии постарается одержать первую победу на турнире в матче с марокканцами.

Групповой турнир эти сборные завершат 25 июня - матч Португалия - Иран пройдет в Саранске, а сборные Испании и Марокко сыграют в Калининграде. Команды, занявшие первые два места в группе, выйдут в плей-офф, где уже в первом матче одна из них может встретиться со сборной России, если хозяева турнира смогут выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

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