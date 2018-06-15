Роналду снова стал лучшим

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Испании завершили матч группы B со счетом 3:3, сыграв пока самую результативную встречу чемпионата мира по футболу. Все голы португальцев записал на свой счет капитан команды Криштиану Роналду, ставший автором первого хет-трика ЧМ-2018.
Роналду стал четвертым футболистом в истории, который забивал голы на четырех чемпионатах мира. Португалец ранее отличался на турнирах 2006, 2010 и 2014 годов. До Роналду такое достижение покорилось немцам Уве Зеелеру и Мирославу Клозе, а также бразильцу Пеле.
Ответить Роналду своим хет-триком мог форвард сборной Испании Диего Коста, однако он записал на свой счет только два мяча. Третий гол испанцев в матче забил защитник Начо, именно он нарушил правила на Роналду в самом начале встречи, после чего португалец с пенальти забил первый гол в игре.
Матч сборных Португалии и Испании, состоявшийся на стадионе "Фишт" в Сочи, на данный момент является самой результативной игрой чемпионата мира. Португальцы дважды вели по ходу встречи, однако в концовке оказались в роли проигрывающих и сравняли счет только на 88-й минуте благодаря шикарному голу Роналду прямым ударом со штрафного. Обе команды набрали по одному очку и теперь делят второе место в группе В, лидером которой является сборная Ирана. Иранские футболисты ранее в пятницу со счетом 1:0 обыграли команду Марокко в Санкт-Петербурге.
Португальские болельщики после матча были сверхэмоциональны, особенно громко они скандировали инициалы Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии ожидаемо был признан лучшим игроком встречи, но на послематчевой пресс-конференции Роналду отметил, что результат был достигнут усилиями всей команды.
"Я рад, для меня это еще один лучший показатель в карьере, - заметил пятикратный лучший футболист мира. - Однако самое главное - подчеркнуть, что сделала наша команда, ведь мы играли против фаворита. Считаю, что результат справедлив, а мы, очевидно, очень рады, ведь сравняли счет в концовке", - сказал Роналду.
Игру лидера португальской сборной отметил и главный тренер команды Фернанду Сантуш, в очередной раз высказавший мнение, что именно Роналду является лучшим футболистом планеты. "Его психологическое состояние важнее физической формы, настрой у него невероятный, именно это делает Роналду лучшим игроком мира, я часто это говорю. Когда мы проигрывали со счетом 2:3, именно он поднял дух команды. Прекрасно иметь такого игрока, я рад, что он португалец", - с улыбкой отметил тренер.
После четырех сыгранных матчей чемпионата мира Роналду стал промежуточным лидером списка бомбардиров. Главными преследователями португальца пока являются Коста и россиянин Денис Черышев, в четверг дважды отличившийся в матче открытия против сборной Саудовской Аравии (5:0).
Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа, входящий в число лучших голкиперов мира, провел неудачный матч. Он допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не сумев зафиксировать мяч после удара Роналду по центру ворот. Однако и главный тренер испанской команды Фернандо Йерро, и партнеры Де Хеа поддержали вратаря, отметив, что их сборная как одна семья. Это наверняка положительно отразится на психологическом состоянии голкипера.
"Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, у некоторых - плохие, но мы не сомневаемся в наших футболистах, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь - это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого- то за бортом, в этой команде все одинаково важны - от первого до 23-го номера", - твердо сказал Йерро.
"Сегодня мы показали высокое качество футбола, но плохо, что не удалось заработать три очка. Мы очень благодарны болельщикам за поддержку, сейчас наша команда - единое целое", - подтвердил слова тренера Коста.
Сам Де Хеа не побоялся после матча пообщаться с журналистами, которые немало внимания уделили второму голу Роналду в ворота испанцев. "Да, это ошибка, но такое может произойти с каждым вратарем. Это был сложный матч, но мы должны идти дальше", - сказал голкипер.
Если наставник сборной Испании все-таки задумается о замене основного голкипера, то рассмотрит кандидатуры опытного 35-летнего вратаря Пепе Рейны и его 23-летнего коллеги по амплуа Кепы Аррисабалаги.
На матче присутствовало почти 44 тыс. человек, это стало рекордом для стадиона "Фишт". При этом несколько верхних рядов на трибунах за воротами оказались пустыми - эти места были возведены на арене для увеличения вместимости по требованиям Международной федерации футбола.
Обе сборные в Сочи поддерживали многочисленные болельщики из Испании и Португалии, однако никаких конфликтов между любителями футбола из соседних государств не возникало. Как подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД, нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия допущено не было.
Как из Испании, так и из Португалии на матч приехали тысячи болельщиков, значительную часть аудитории составили и россияне. Название страны - хозяйки мирового первенства не раз скандировалось на трибунах по ходу игры, наверняка вызывая улыбку у всех российских зрителей матча. Многочисленные болельщики неоднократно запускали "волну" по стадиону и красиво исполняли фирменные песни в поддержку команд.
Помимо испанцев, португальцев и россиян, матч посетили представители других стран, например, Китая и США. Некоторые болельщики приехали в Сочи только ради Роналду, который является одним из популярнейших спортсменов мира. Футболка с фамилией португальца входила в число наиболее распространенных атрибутов среди гостей стадиона "Фишт".
Матч начался в 21:00 мск, поэтому болельщики активно использовали фонарики на гаджетах для украшения атмосферы на стадионе. В Сочи рано темнеет, поэтому этот шаг зрителей выглядел максимально эффектно и ярко.
Праздничную атмосферу первого матча чемпионата мира в Сочи с болельщиками разделили и вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом Мутко и Дворкович присутствовали на матче открытия ЧМ-2018 в Москве за день до игры между сборными Португалии и Испании. Такой график посещения матчей турнира, очевидно, позволит Мутко выполнить личную задачу посетить все города чемпионата мира, о которой он недавно рассказал ТАСС.
Сборные Испании и Португалии, несмотря на потерю очков, остаются фаворитами своей группы. Марокканской команде после поражения в первом туре будет крайне сложно побороться за выход в плей-офф, но сюрприз может преподнести сборная Ирана, возглавившая квартет после первого тура.
Перспективу иранских футболистов во многом определит матч второго тура, который они 20 июня сыграют против сборной Испании в Казани. В тот же день в московских "Лужниках" команда Португалии постарается одержать первую победу на турнире в матче с марокканцами.
Групповой турнир эти сборные завершат 25 июня - матч Португалия - Иран пройдет в Саранске, а сборные Испании и Марокко сыграют в Калининграде. Команды, занявшие первые два места в группе, выйдут в плей-офф, где уже в первом матче одна из них может встретиться со сборной России, если хозяева турнира смогут выйти в 1/8 финала чемпионата мира.