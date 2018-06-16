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16 июня, 02:01
Коста: поддержка трибун в Сочи помогла испанцам в матче ЧМ с португальцами
Игроки сборной Испании Давид Сильва и Диего Коста (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Форвард подчеркнул, что сборная Испании сейчас, как одна семья

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Поддержка болельщиков на трибунах стадиона "Фишт" в Сочи помогла сборной Испании во время матча группового этапа с командой Португалии. Об этом рассказал журналистам нападающий сборной Испании Диего Коста.

Сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3. Это был первый матч испанцев под руководством Фернандо Йерро, который за два дня до матча сменил на посту главного тренера сборной Хулена Лопетеги.

"Хорошо, что удалось забить трижды и, конечно, плохо, что не удалось заработать три очка. Важно, что мы показали высокое качество футбола. Сейчас наша сборная единое целое, мы очень благодарны болельщикам за поддержку", - сказал Коста.

Коста подчеркнул, что сборная Испании сейчас, как одна семья. "Конечно, уход Лопетеги стал неожиданностью. Это грустно, но жизнь продолжается", - добавил он.

В группе В сборная Испании также сыграет с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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