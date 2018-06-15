Де Хеа: cборная Испании спокойно восприняла ничью в матче ЧМ с португальцами

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Ничья в матче со сборной Португалии на чемпионате мира по футболу не вызвала у испанских футболистов серьезных переживаний, так как они понимают, что это только первая встреча группового этапа, сообщил журналистам после игры вратарь испанской сборной Давид Де Хеа.
В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3. Это был первый матч испанцев под руководством Фернандо Йерро, который за два дня до матча сменил Хулена Лопетеги. Последний подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF), после чего президент RFEF Луис Рубиалес объявил, что Лопетеги уволен со своего поста.
"Мы очень спокойны, потому что это первый матч. У [сборной] Португалии очень тяжело выиграть. Мы будем тренироваться дальше, заниматься дальше, этот этап пройден, и мы должны готовиться к следующему матчу", - сказал Де Хеа.
Гол, который был забит испанцам из-за того, что Де Хеа не зафиксировал мяч после удара нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по центру ворот, голкипер назвал ошибкой. "Это ошибка, но такое может произойти с вратарем. Это был сложный матч, но мы должны идти дальше. Впереди нас ждет важная игра с Ираном, и если мы выиграем его, то это будет большой шаг к выходу из группы", - отметил он.
Де Хеа также рассказал, что команда не слишком переживает из-за ухода главного тренера Хулена Лопетеги, который покинул сборную за два дня до чемпионата.
В группе В сборная Испании также сыграет с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Испанцы являются чемпионами мира 2010 года, также они трижды выигрывали чемпионат Европы (1964, 2008, 2012).