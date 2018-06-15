Де Хеа: cборная Испании спокойно восприняла ничью в матче ЧМ с португальцами

Вратарь рассказал, что команда не слишком переживает из-за ухода главного тренера Хулена Лопетеги, который покинул сборную за два дня до чемпионата

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3. Это был первый матч испанцев под руководством Фернандо Йерро, который за два дня до матча сменил Хулена Лопетеги. Последний подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF), после чего президент RFEF Луис Рубиалес объявил, что Лопетеги уволен со своего поста.

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Ничья в матче со сборной Португалии на чемпионате мира по футболу не вызвала у испанских футболистов серьезных переживаний, так как они понимают, что это только первая встреча группового этапа, сообщил журналистам после игры вратарь испанской сборной Давид Де Хеа.

"Мы очень спокойны, потому что это первый матч. У [сборной] Португалии очень тяжело выиграть. Мы будем тренироваться дальше, заниматься дальше, этот этап пройден, и мы должны готовиться к следующему матчу", - сказал Де Хеа.

Гол, который был забит испанцам из-за того, что Де Хеа не зафиксировал мяч после удара нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по центру ворот, голкипер назвал ошибкой. "Это ошибка, но такое может произойти с вратарем. Это был сложный матч, но мы должны идти дальше. Впереди нас ждет важная игра с Ираном, и если мы выиграем его, то это будет большой шаг к выходу из группы", - отметил он.

Де Хеа также рассказал, что команда не слишком переживает из-за ухода главного тренера Хулена Лопетеги, который покинул сборную за два дня до чемпионата.

В группе В сборная Испании также сыграет с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Испанцы являются чемпионами мира 2010 года, также они трижды выигрывали чемпионат Европы (1964, 2008, 2012).