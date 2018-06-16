В Бельгии призвали членов кабмина обсуждать с РФ права человека в ходе визитов на ЧМ-2018

Палата представителей парламента Бельгии также потребовала от членов правительства говорить с руководством России о вопросе территориальной целостности Украины и о ситуации в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Палата представителей парламента Бельгии приняла в пятницу резолюцию по поводу чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Текст документа опубликован пресс-службой парламента.

В резолюции палата парламента потребовала от членов правительства королевства в ходе контактов с руководством РФ в рамках визитов на мундиаль озвучивать озабоченность Бельгии проблемами прав человека в России, вопросом территориальной целостности Украины и гуманитарной ситуацией в Сирии.

"Парламент постановил запросить правительство продолжать использовать двусторонние контакты с Россией в ходе ЧМ, чтобы постоянно напоминать российским властям о критике со стороны Бельгии, в частности, относительно проблем прав человека, территориальной целостности Украины и гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в документе.

На данный момент визиты в Россию подтвердили король бельгийцев Филипп и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, которые намерены поддержать 23 июня национальную бельгийскую сборную в матче с Тунисом в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.