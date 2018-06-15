Силва: сборная Португалии не считает себя фаворитом ЧМ, но приложит все усилия для победы

Полузащитник добавил, что ничейный исход матча со сборной Испании является хорошим результатом для обеих команд

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Испании со счетом 3:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы B прошла в Сочи.

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии не считает себя фаворитом чемпионата мира по футболу в России, однако планирует приложить все усилия для завоевания главного трофея. Об этом журналистам сказал полузащитник команды Бернарду Силва.

"Мы явно не фавориты, но можем много чего показать на чемпионате и попытаться приложить все силы своей команды для победы. Я бы сказал, что фаворитами на этом чемпионате являются сборные Франции, Бразилии, Германии и Испании, но мы будем стараться выигрывать и забивать как можно больше голов", - сказал Бернарду Силва.

Силва также добавил, что ничейный исход матча со сборной Испании является хорошим результатом для обеих команд, которые делят второе место в группе В.

"Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на других матчах и сфокусироваться на новых целях", - добавил Силва.

На чемпионате мира сборной Португалии предстоят еще игры группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники"), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск).