В Вашингтоне пройдет первый ЧМ по футболу среди посольств с участием России

На групповом этапе команда посольства РФ сыграет с дипломатами из Уругвая, Германии и Мексики

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Первый чемпионат мира по футболу среди дипломатических представительств с участием команды России пройдет в Вашингтоне. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в США.

"В Вашингтоне состоится первый чемпионат мира среди посольств стран - участниц ЧМ-2018. На групповом этапе команда посольства России сыграет с коллегами из Уругвая, Германии и Мексики. Постараемся не подвести", - отметила российская дипмиссия в своем Twitter.

Как уточнили ТАСС в городском управлении, ведающем парками и зонами отдыха, которое является одним из организаторов турнира, он будет проходить с 17 июня по 14 июля. В первенстве принимают участие 16 команд, разбитых на четыре группы. В группу "А" вошли сборные России, Германии, Мексики и Уругвая. В группу "B" - Англии, Бельгии, Колумбии и Панамы. В группу "С" - Австралии, Дании, Перу и Франции. В группу "D" - Аргентины, Бразилии, Сербии и Швейцарии.

Откроет турнир 17 июня матч между командами России и Уругвая. 26 июня россиянам предстоит сразиться с мексиканцами, 30 июня - с немцами.

"В каждой игре примут участие некоторые лучшие атлеты из разных частей мира. Призываем всех прийти поболеть за команды своих стран", - сказал представитель управления.