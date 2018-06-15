Пике: сборной Испании было важно показать хороший футбол после ухода Лопетеги

Защитник добавил, что команда настроена побеждать в каждом матче и вкладываться для этого по максимуму

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3. Это был первый матч испанцев под руководством Фернандо Йерро, который за два дня до матча сменил Лопетеги. Последний подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF), после чего президент RFEF Луис Рубиалес объявил, что Лопетеги уволен со своего поста.

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Испании в матче с португальцами должна была показать, что способна играть в хороший футбол и после ухода главного тренера Хулена Лопетеги. Об этом журналистам рассказал защитник сборной Испании Жерар Пике.

"Победа, конечно, была важна, но еще важнее было показать, что мы можем показывать хороший футбол после ухода Лопетеги. Матч получился очень непростым, но самое главное, что у нас была цельная игра и голевые моменты, много ударов по воротам и забили три гола", - отметил Пике.

Он добавил, что команда настроена побеждать в каждом матче и вкладываться для этого по максимуму.

"Важно не терять уровень игры и концентрацию в следующих играх. Я надеюсь, что на этом чемпионате мира у нас все получится. Во всяком случае, чувства после этой игры очень положительные. У нас сейчас замечательная обстановка в команде, все чувствуют себя отлично. Безусловно, эта ничья плоха для обеих команд, но мы будем работать, чтобы выйти из группы", - заверил футболист.

В группе В сборная Испании также сыграет с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Испанцы являются чемпионами мира 2010 года. Также они трижды выигрывали чемпионат Европы (1964, 2008, 2012).