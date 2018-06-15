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16 июня, 00:46
Сантуш: сборные Испании и Португалии устроили хорошее шоу в матче ЧМ-2018
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Португальский специалист также выразил уверенность, что в эпизоде с первым голом испанцев, который забил нападающий Диего Коста, соперник нарушил правила в борьбе с защитником сборной Португалии Пепе

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался не до конца удовлетворен результатом матча чемпионата мира со сборной Испании, однако отметил, что соперники устроили хорошее шоу для зрителей. Об этом он рассказал на послематчевой пресс- конференции.

Португальские футболисты провели свой первый матч на чемпионате мира в пятницу на сочинском стадионе "Фишт". Игра сборных Испании и Португалии завершилась со счетом 3:3, пока это самый результативный матч турнира.

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"Результат не полностью нас удовлетворяет, шоу получилось лучше. Много придется исправлять, особенно показатель владения мячом, хотя мы команда с высоким уровнем техники. Придется поработать над многими аспектами, эти критерии надо определить и стабилизировать ситуацию. У нас была проблема в организации игры в нападении, интенсивность и агрессивность надо поднять", - сказал Сантуш.

Все голы португальцев в матче, оформив хет-трик, забил капитан команды Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком встречи. "Его психологическое состояние важнее физической формы, настрой у него невероятный, именно это делает Роналду лучшим игроком мира. Когда мы проигрывали со счетом 2:3, именно он поднял дух команды. Прекрасно иметь такого игрока, я рад, что он португалец", - отметил игру форварда Сантуш.

Португальский специалист также выразил уверенность, что в эпизоде с первым голом испанцев, который забил нападающий Диего Коста, соперник нарушил правила в борьбе с защитником сборной Португалии Пепе. "Конечно, это штрафной, по-моему, фол на Пепе был совершенно очевиден. Такие вещи надо обязательно потом анализировать", - сказал Сантуш. "В эпизоде с первым голом [сборной Португалии] пенальти действительно был, так как был контакт", - добавил тренер о нарушении защитника испанцев Начо на Роналду.

Сборные Португалии и Испании набрали по одному очку и делят второе место в группе В, которую возглавляет команда Ирана после победы над марокканцами со счетом 1:0. Следующий матч португальцы проведут 20 июня в "Лужниках" против сборной Марокко, 25 июня в Саранске подопечные Сантуша сыграют с командой Ирана. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.

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