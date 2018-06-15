Матч ЧМ-2018 между сборными Испании и Португалии прошел без нарушений порядка

Во время матча полицейские совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче группы В чемпионата мира. Встречу посетили 43866 зрителей, что является рекордом арены.

"Нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия допущено не было", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время матча полицейские совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. "Под контролем правоохранителей находился как сам стадион "Фишт" и прилегающая к нему территория, так и другие места с массовым пребыванием граждан", - рассказали в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи также пройдут матчи группового этапа Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.