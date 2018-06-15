Роналду считает, что командная игра португальцев помогла им в матче ЧМ со сборной Испании

В матче группы В между командами Португалии и Испании, который прошел в Сочи и завершился со счетом 3:3, Криштиану Роналду оформил хет-трик

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду доволен своей игрой в матче группы В чемпионата мира против испанцев, но считает главным подчеркнуть вклад всех футболистов команды в результат. Об этом нападающий рассказал на послематчевой пресс-конференции. Сборная Португалии провела свой первый матч на чемпионате мира в пятницу на сочинском стадионе "Фишт". Игра португальских футболистов с командой Испании завершилась со счетом 3:3, Криштиану Роналду забил все три гола португальской команды и был признан лучшим игроком матча. 33-летний португалец стал четвертым футболистом в истории, забивавшим на четырех мировых первенствах.

"Я рад, для меня это еще один лучший показатель в моей карьере, - сказал пятикратный лучший футболист мира. - Однако самое главное - подчеркнуть, что сделала наша команда, ведь мы играли против фаворита. Считаю, что результат справедлив, а мы, очевидно, очень рады, ведь мы сравняли счет в концовке". Роналду отметил, что следующая игра португальцев против сборной Марокко, которая состоится 20 июня в "Лужниках", окажется сложным испытанием для команды. "Следующий матч будет сложным, но наша цель - победить и выйти из группы. Чемпионат мира начался, сборная Португалии будет двигаться дальше, мы будем думать о каждом конкретном матче. Мы не фавориты, а кандидаты [на победу], сделаем все от нас зависящее", - заключил футболист.

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