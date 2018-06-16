В Калининграде гостей чемпионата сводят на экскурсию к органу, а в Сочи все желающие смогут окунуться в мир виртуального футбола

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Города ЧМ-2018 подготовили развлекательную программу для болельщиков и туристов. Мероприятия для гостей турнира пройдут в субботу наряду с футбольными матчами, сообщают корреспонденты ТАСС.

Казань приготовила гостям чемпионата концерты фольклорной и классической музыки, в Калининграде сводят на экскурсию к органу и сыграют джаз на русских народных инструментах, в Ростове болельщиков будут учить казачьим танцам, а в Самаре - боксу, в Сочи всех желающих приглашают окунуться в мир виртуального футбола, в Саранске состоится арт-парад, а в Ленинградской области - Богатырские игры.

"Белая сирень"

Казань 16 июня примет первый матч чемпионата мира по футболу, в этот день на стадионе "Казань-Арена" сыграют сборные Франции и Австралии. На площадке фан-феста в этот день пройдет национальная программа "Мы дети одной земли!", которая языком музыки расскажет про татарскую и русскую культуры. На сцене выступят Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, шоу-театр "Шарм", театр русской песни "Ворожея" и сборная команда барабанщиков "Барабанда Казани". Программа продлится весь день с перерывами на трансляцию матчей Франция - Австралия, Аргентина - Исландия, Перу - Дания и Хорватия - Нигерия.

Любители классической музыки в этот день смогут посетить Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень", в рамках которого выступят такие известные исполнители как Денис Мацуев и Александр Зингер. Гости фестиваля услышат "Рапсодию на тему Паганини" Рахманинова, "Рапсодию в стиле блюз" Гершвина, "Вариации на тему Паганини" Лютославского. Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. Выбор города обусловлен несколькими факторами: один из них - дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем этого города, также известно, что фамилия Рахманинова восходит к древнему татарскому роду. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.

Лето в боксерских перчатках

В Ростов-на-Дону уже начали приезжать иностранные болельщики. Первыми в город прилетели бразильцы, первый матч на стадионе "Ростов-Арена" состоится 17 июня между сборными Бразилии и Швейцарии. 16 июня на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону для гостей выступят кавер-группа "Малиновская банда", "Сестры Толмачевы", Matisse & Sadko.

Также в субботу в "Шолохов-центре" (площадка музея-заповедника писателя в Ростове) впервые пройдет "Казачий бал". Болельщики увидят выступления различных казачьих коллективов, гостей будут учить казачьим танцам.

На набережной Волги в Самаре в субботу начнут работать интерактивные площадки, на которых пройдут мастер-классы по обучению таким танцам, как танго, сальса, хип-хоп, а также игре на различных музыкальных инструментах. У Самарского речного вокзала в полдень дадут старт акции "Лето в боксерских перчатках" - на набережной Волги для всех желающих по пять дней в неделю будут проводиться тренировочные занятия по боксу.

Экскурсия к органу

16 июня в 21:00 в Калининграде состоится матч между сборными Хорватии и Нигерии. Тысячи жителей и гостей области будут наблюдать за ходом встречи в фан-зоне, развернутой рядом с Домом Советов на центральной площади города.

Днем в преддверии матча в здании историко-художественного музея пройдет презентация областного оркестра народных инструментов под управлением Андрея Степаненко. "В презентации примут участие лучшие солисты оркестра. Гости услышат как традиционную русскую музыку так и, например, джазовые композиции в исполнении русских народных инструментов", - рассказал ТАСС представитель музыкального коллектива, отмечающего в этом году свое 25-летие.

Калининградская областная филармония организует для гостей "Экскурсию к органу".

"Это 40-минутный концерт органной музыки, после которого гости смогут подняться к самому органу, познакомиться с тем как он выглядит, сфотографироваться и послушать рассказ об инструменте", рассказали ТАСС в филармонии. В концертной программе примут участие лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Светлана Бурова (вокал), Ирина Кулешова (флейта).

"Футбольная ночь" в Сочи

В крупнейшем ТЦ Сочи "МореМолл" организуют шоу чирлидеров и чемпионат по настольному футболу, можно будет сыграть в футбол на X-box и побывать в мире виртуального футбола в очках виртуальной реальности. Кроме того, запланирован мастер-класс от профессионального тренера категории UEFA PRO Диего Фернандо Пенья Аяла (Испания).

В Музее спортивной славы в центре Сочи с 18:00 начнется "Футбольная ночь" - в частности, откроется выставка об истории сочинского футбола.

"Нам подарены предметы, связанные с историей сочинского футбола: фотографии, документы, кубки, медали - все это будет представлено в экспозиции. У нас будут присутствовать игроки футбольных команд, существовавших в городе в разные годы - с середины прошлого века. В том числе будем вспоминать и "Жемчужину", которая была первым профессиональным клубом города и известна тем, что в рекордно короткие сроки смогла попасть в высший российский дивизион", - сообщила ТАСС заведующая отделом музея спортивной славы Наталья Колязина.

Кроме того, в субботу откроется пешеходная тропа на Бзерпинский карниз - место на 2100 м над уровнем моря, откуда открывается вид на Красную Поляну и находящиеся рядом с ней горы. На карнизе стоят два альпийских домика для ночлега, несколько настилов под палатки, столы и скамейки, и по вечерам оттуда видны вечерние игры курортов Красной Поляны.

Арт-парад по центру города

В субботу на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске пройдет первый матч - встретятся сборные Перу и Дании. Игра начнется в 19:00, а по центру города пройдет арт-парад национальных творческих коллективов "Welcome, Чемпионат 2018!".

"Главная задача шествия - создание яркой, праздничной атмосферы на центральных улицах Саранска. Уникальное ощущение личной причастности к грандиозному празднику футбола станет хорошим стимулом для участия в шествии гостей и жителей Республики Мордовия", - сообщила пресс-служба правительства Мордовии. Шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Большевистской, Коммунистической и Волгоградской до стадиона "Мордовия Арена". Организаторы обещают, что по ходу парада состоится четыре флэшмоба.

В Нижнем Новгороде в субботу откроется фортепианный фестиваль под открытым небом "Piano Марафон". В центре города на улице Большой Покровской будет звучать фортепианная музыка, принять участие в марафоне может любой желающий. Марафон объединит профессиональных музыкантов и любителей. Начало в 14:00 на площадке перед зданием Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

В нижегородском Центре культуры "Рекорд" можно будет посетить деревню ремесленников "Art village". На ее территории разместится ярмарка изделий ручной работы, а также пройдут мастер-классы от нижегородских художников-ремесленников. Площадка фестиваля будет работать ежедневно с 16 июня по 7 июля.

В "Ленинград-центре" у Таврического Сада в субботу покажут театрально-акробатическое шоу "Прекрасная М", посвященное обобщенному образу выдающейся актрисы на склоне карьеры. В постановке задействованы балерина Вера Арзбузова и титулованный сингапурский иллюзионист Шин Лим. Тех, кто захочет летний вечер в Петербурге провести на открытом воздухе, театр "Зазеркалье" на улице Рубинштейна приглашает в "Ретро-дворик" на концерт французского шансона, на котором прозвучат самые знаменитые песни из репертуара Эдит Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура, Мирей Матье и других.

В городе Приозерск Ленинградской области в субботу пройдут V юношеские Богатырские игры и XIV сельские спортивные игры, где участники посоревнуются в силовом троеборье и масс-рестлинге. Погрузиться в атмосферу цыганского табора можно будет в Заречном парке Луги, где стартует межрегиональный фестиваль цыганского творчества. Организаторы обещают "пять часов яркого праздника, душевных песен, зажигательных танцев и красочных костюмов".