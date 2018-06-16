В другом матче группы С перуанцы сыграют с командой Дании

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Двумя матчами в Казани и Саранске в субботу стартует турнир в группе С на чемпионате мира по футболу. В столице Татарстана сборная Франции сыграет с австралийцами, тогда как в главном городе Мордовии датчане встретятся с перуанцами. Первый матч чемпионата мира на "Казань-Арене" начнется в 13:00 мск. Французская команда является одним из фаворитов турнира - два года назад "трехцветные" играли в финале домашнего чемпионата Европы, лишь в дополнительное время уступив португальцам. Чемпионы мира 1998 года традиционно причисляются к сильнейшим командам планеты, однако на сей раз у Дидье Дешама подобрался действительно мощный состав. Особенно в линии нападения, где выступают один из самых дорогих футболистов мира, 19-летний Килиан Мбаппе, и герой финала Лиги Европы в составе мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн - лучший бомбардир Евро-2016.

27-летний Гризманн на днях определился со своим будущим, решив отказаться от перехода в "Барселону". Выбор был, по словам футболиста, очень сложным, но теперь он может сосредоточиться на сборной. "Я верю в его преданность мадридскому "Атлетико", теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо", - сказал Дешам. В последние 20 лет сборная Франции выступает на чемпионатах мира очень нестабильно - дважды она добралась до финала (1998, 2006) и дважды не вышла из группы (2002, 2010). Исходя из этой статистики, команду Дешама в России ждет провал, с другой стороны, четыре года назад в Бразилии она оступилась уже в 1/4 финала, проиграв будущим чемпионами мира из Германии. За прошедшие годы команда серьезно возмужала и действительно способна на многое. Хотя средний возраст заявки сборной Франции на ЧМ-2018 составляет около 26 лет и является самым низким за последние 20 лет. Лучше Хиддинка пока никто не выступил Австралийцы в четвертый раз подряд пробились на чемпионат мира. В 2006 году под руководством Гуса Хиддинка они в итоге добрались до 1/8 финала, но затем их дважды ждал провал. Четыре года назад они и вовсе трижды проиграли в группе с общим счетом 3:9. Самым известным игроком сборной Австралии остается 38-летний Тим Кэхилл, который выступит на четвертом чемпионате мира. Причем на трех предыдущих он забивал голы, и в случае успеха еще и в России войдет в число избранных - ранее на четырех мировых первенствах отличались лишь бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и португалец Криштиану Роналду.

Сборную Австралии на чемпионат мира вывел Ангелос Постекоглу, который возглавлял команду с 2013 года и сделал ее чемпионом Азии в 2015 году. Однако в начале года Постекоглу принял приглашение японского клуба "Иокогама Маринос", а его сменил Берт ван Марвейк из Нидерландов, который вывел родную команду в финал чемпионата мира - 2010. Примечательно, что в отборочном цикле ван Марвейк возглавлял сборную Саудовской Аравии, и саудовцы австралийцев опередили - сборной Зеленого континента пришлось в итоге играть стыковые матчи с соперниками из Сирии и Гондураса. Несмотря на итоговый успех, в составе сборной Австралии назрели перестановки, и ван Марвейк пригласил в команду целую группу новых игроков. Помимо Кэхилла, опыт игры на чемпионатах мира имеют лишь пятеро, включая капитана Миле Единака из английской "Астон Виллы". Матч сборных Франции и Австралии обслужит судейская бригада во главе с Андресом Куньей из Уругвая. По стопам Кубильяса Вторая игра в группе начнется в 19:00 мск на "Мордовия-Арене" в Саранске. Команды Перу и Дании в равной мере могут претендовать на выход в 1/8 финала - очевидных аутсайдеров в этой группе нет. Перуанцы пробились на чемпионат мира спустя 36 лет, при этом в шести последних матчах на мировых первенствах они добились лишь двух ничьих при разности мячей 2:16.

Нынешнему прорыву во многом способствовала работа аргентинского специалиста Рикардо Гареки, а также появление целой плеяды неплохих по латиноамериканским меркам игроков, особенно в линии нападения, где выделяются ветераны - Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан. 33-летний Фарфан обрел вторую молодость в "Локомотиве", став чемпионом России и забив решающие мячи в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира с соперниками из Новой Зеландии. Герреро на год старше, как и Фарфан, лучшие годы карьеры он провел в Германии, а в последнее время считается звездой чемпионата Бразилии. Его участие в чемпионате мира едва не сорвалось из-за дисквалификации за употребление кокаина, однако после долгих разбирательств он был допущен до турнира. Герреро удалось доказать, что наркотик попал в его организм вместе с традиционным в Перу и соседних странах тонизирующим напитком из листьев коки. Если сборная Перу успешно выступит в России, Фарфан и Герреро станут на родине великими - как их знаменитый предшественник Теофило Кубильяс, который забил по пять мячей на чемпионатах мира 1970 и 1978 годов. Надежда на Эриксена У перуанцев главная сила - в атаке, тогда как сборная Дании является хорошо организованной командой, где явно не хватает забивного форварда. Звезда датской команды - 26-летний полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, который уже в 18 лет сыграл на чемпионата мира в ЮАР. В отборочном турнире Эриксен забил 11 голов, в том числе сделав хет-трик в ответном стыковом матче с ирландцами (5:1).