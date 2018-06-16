В другом матче группы D хорваты в Калининграде встретятся с командой Нигерии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Два матча в Москве и Калининграде откроют в субботу программу чемпионата мира по футболу в группе D. Аргентинская сборная во главе с Лионелем Месси сыграет с дебютантом мировых первенств из Исландии, тогда как хорватская команда встретится с нигерийцами. Москва в субботу примет вторую игру чемпионата мира - сборные Аргентины и Исландии начнут встречу в 16:00 на стадионе "Спартак". Двукратные чемпионы мира (1978, 1986) аргентинцы проверят на прочность оборону исландцев, которые удивили всю Европу на первенстве континента в 2016 году, где добрались до четвертьфинала. Группа D - наиболее ровная по составу участников, хотя очевидными фаворитами выглядят именно латиноамериканцы с Месси. Команда Хорхе Сампаоли с большим трудом прошла отборочную стадию, но по уровню исполнителей она заметно превосходит исландцев, где выступают футболисты в основном из низших английских лиг.

Боевитость и ставка на таранного форварда - при помощи таких нехитрых средств исландцы блеснули два года назад во Франции. При этом центрфорвард Колбейнн Сигторссон на чемпионат мира не приехал, а вместо него выступит нападающий "Ростова" Бьорн Сигударсон. Включены в заявку исландской сборной и его партнеры по клубу - защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон. На Евро-2016 сборную Исландии возглавлял тандем - Ларс Лагербек и Хеймир Хадльгримссон, однако затем опытный швед команду покинул, и в Россию ее привез местный специалист - 50-летний Хадльгримссон. "Назначить опекать Месси кого-то одного было бы неправильно, это просто несправедливо к такому великому игроку", - заявил Хадльгримссон перед матчем. Сампаоли состав уже назвал В составе сборной Аргентины игроков из России нет, хотя защитник Маркос Рохо и выступал за "Спартак". Накануне чемпионата мира травму получил основной голкипер Серхио Ромеро, однако в нынешнем году блистательно за "Ривер Плейт" выступал 31-летний дебютант сборной Франко Армани. Впрочем, Сампаоли сделал ставку на ветерана Вильфредо Кабальеро, который практически не играл в нынешнем сезоне за английский "Манчестер Сити". По словам Сампаоли, на поле в матче с исландцами выйдут Кабальеро, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Серхио Агуэро. Лидером сборной Аргентины остается 30-летний Месси, который, как и Маскерано, приехал на четвертый чемпионат мира. Месси выиграл все, что только возможно, в составе испанской "Барселоны", однако в сборной пока единственный его титул - победа на Олимпиаде 2008 года, где выступают, по сути, молодежные команды.

Однако наличие в составе одного из лучших игроков планеты не гарантирует успеха на столь крупном турнире. Многое будет зависеть от партнеров Месси, в частности, форварда Серхио Агуэро и полузащитника Анхеля Ди Марии. "В сборной Исландии собраны не просто рослые игроки, они отлично играют на втором этаже. И нам надо сделать все, чтобы не позволить воспользоваться им своими сильными сторонами", - заявил Сампаоли. Потому наставник аргентинцев и определил в центр обороны бывшего спартаковца Рохо, а не невысокого Маскерано, который часто играет в паре с Отаменди. Матч сборных Аргентины и Исландии обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Шанс для хорватов В 22:00 мск (21:00 по местному времени) на стадионе "Калининград" начнут матч сборные Хорватии и Нигерии. Хорватская команда обладает целой плеядой футболистов из европейских топ-клубов. Такие игроки, как Иван Ракитич, Шиме Врсалько, Марио Манджукич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Никола Калинич, Даниел Субашич на прекрасном счету в сильнейших чемпионатах Европы, тогда как Лука Модрич и Матео Ковачич в составе "Реала" и вовсе выиграли Лигу чемпионов. Однако сборная выступает не так ярко, и чемпионат мира в России - последний шанс нынешнего поколения хорватов добиться успеха. Пример есть - 20 лет назад хорваты заняли третье место, причем та команда также была составлена из звезд во главе с нынешним главой федерации футбола Давором Шукером. Чиновнику Шукеру при этом осенью 2017 года пришлось пойти на крайние меры - в конце отборочного турнира Шукер уволил главного тренера Анте Чачича, назначив вместо него работавшего ранее в ОАЭ Златко Далича, хорваты под его руководством в решающем матче за второе место в группе победили в гостях украинцев, а затем прошли в стыковых матчах греков. Муса снова в строю Два года назад на чемпионате Европы хорваты под руководством Чачича удачно выступили в групповом турнире, победив в том числе испанцев (2:1), однако уже в 1/8 финала проиграли в дополнительное время будущим триумфаторам из Португалии. Тогда как на чемпионате мира - 2014 хорватская сборная не сумела выйти из группы - в отличие от нигерийцев, которые четыре года назад победили другую балканскую сборную - из Боснии и Герцеговины. А затем дали бой сборной Аргентины, уступив лишь со счетом 2:3, при этом оба мяча у африканцев забил Ахмед Муса.