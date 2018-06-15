Ситуация в сборной Испании была непростой

Наставник испанской команды отметил, что гордится своими подопечными после ничейного матча со сборной Португалии

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Результативная ошибка вратаря сборной Испании Давида Де Хеа в матче чемпионата мира с командой Португалии не повлияет на отношение к нему со стороны партнеров и тренерского штаба. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро.

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Игра группы В чемпионата мира между сборными Испании и Португалии состоялась в пятницу на сочинском стадионе "Фишт". Матч завершился со счетом 3:3, а Де Хеа допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после не самого опасного удара Криштиану Роналду. "Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, а иногда - плохие, но мы не сомневаемся в наших игроках, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь - это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого-то за бортом, в этой команде все одинаково важны - от первого до 23-го номера", - сказал Йерро. Наставник испанской команды отметил, что гордится своими подопечными после матча со сборной Португалии. "Думаю, что мы в принципе можем гордиться нашими ребятами, - продолжил Йерро. - Мы преодолели сложные вызовы в рамках этого матча и добились хорошего результата, соответственно, я могу гордиться тем, как мы сыграли с португальской командой. Здорово, когда есть футболисты, которые играют с таким удовольствием и характером, они любят то, чем занимаются, это очень важно".