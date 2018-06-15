Ситуация в сборной Испании была непростой

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Результативная ошибка вратаря сборной Испании Давида Де Хеа в матче чемпионата мира с командой Португалии не повлияет на отношение к нему со стороны партнеров и тренерского штаба. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро.
Игра группы В чемпионата мира между сборными Испании и Португалии состоялась в пятницу на сочинском стадионе "Фишт". Матч завершился со счетом 3:3, а Де Хеа допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после не самого опасного удара Криштиану Роналду.
"Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, а иногда - плохие, но мы не сомневаемся в наших игроках, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь - это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого-то за бортом, в этой команде все одинаково важны - от первого до 23-го номера", - сказал Йерро.
Наставник испанской команды отметил, что гордится своими подопечными после матча со сборной Португалии. "Думаю, что мы в принципе можем гордиться нашими ребятами, - продолжил Йерро. - Мы преодолели сложные вызовы в рамках этого матча и добились хорошего результата, соответственно, я могу гордиться тем, как мы сыграли с португальской командой. Здорово, когда есть футболисты, которые играют с таким удовольствием и характером, они любят то, чем занимаются, это очень важно".
Все голы португальской команды в матче забил нападающий и капитан сборной Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком встречи. "Когда играешь против такого игрока, как Криштиану, всякое происходит. Мы владели мячом долго, наверное, две трети матча, делали это уверенно, однако возникают моменты, когда происходит сбой, но это вопрос удачи. Да, я восхищаюсь Криштиану, но не променял бы его ни на кого из своих игроков", - оценил игру португальца Йерро.
За день до старта чемпионата мира главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был отправлен в отставку за подписание контракта с мадридским "Реалом" в обход национальной футбольной федерации. Йерро возглавил сборную на период мирового первенства.
"Безусловно, Хулен много работал, у других наших сотрудников уже был разработанный план. Здесь есть масса факторов, я очень благодарен всем профессионалам, которые работали над этим. Мне пришлось быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, это нелегко. Могу только всех поздравить, ситуация действительно была сложная, но мы справились", - сказал Йерро.
Специалист отметил, что ему помогла профессиональная работа сотрудников сборной Испании. "С самого начала я знал, что ситуация будет непростая, но наша группа сотрудников облегчила мне жизнь. Это вопрос командной работы, я благодарен нашим людям с их преданностью своей работе. Все футболисты тоже работали с большим желанием, мне повезло, это большая честь, я благодарен всем, особенно за последние три дня", - заключил Йерро.
Испанская и португальская команды по результатам первого тура в своей группе делят второе и третье места, уступая сборной Ирана, которая ранее в пятницу обыграла команду Марокко со счетом 1:0. С промежуточным лидером сборная Испании сыграет 20 июня в Казани, матч Испания - Марокко состоится 25 июня в Калининграде. Чемпионат мира завершится 15 июля.