Ситуация в сборной Испании была непростой

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
16 июня, 00:04
Йерро: ошибка Де Хеа не повлияет на отношение к нему тренерского штаба сборной Испании
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро
© Антон Новодережкин/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 13:00
Групповой этап
ФранцияАвстралия
16 июня, 16:00
Групповой этап
АргентинаИсландия
16 июня, 19:00
Групповой этап
ПеруДания
расписание всех игр
Наставник испанской команды отметил, что гордится своими подопечными после ничейного матча со сборной Португалии

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Результативная ошибка вратаря сборной Испании Давида Де Хеа в матче чемпионата мира с командой Португалии не повлияет на отношение к нему со стороны партнеров и тренерского штаба. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро.

Смотрите также
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - Испания

Игра группы В чемпионата мира между сборными Испании и Португалии состоялась в пятницу на сочинском стадионе "Фишт". Матч завершился со счетом 3:3, а Де Хеа допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после не самого опасного удара Криштиану Роналду.

"Мы команда, у некоторых игроков бывают хорошие дни, а иногда - плохие, но мы не сомневаемся в наших игроках, являемся одной семьей. Наша команда продолжит работать вместе, у нас нет никаких сомнений относительно Де Хеа, все-таки вратарь - это особенная позиция со своей психологией. Мы не будем из-за одного матча оставлять кого-то за бортом, в этой команде все одинаково важны - от первого до 23-го номера", - сказал Йерро.

Наставник испанской команды отметил, что гордится своими подопечными после матча со сборной Португалии. "Думаю, что мы в принципе можем гордиться нашими ребятами, - продолжил Йерро. - Мы преодолели сложные вызовы в рамках этого матча и добились хорошего результата, соответственно, я могу гордиться тем, как мы сыграли с португальской командой. Здорово, когда есть футболисты, которые играют с таким удовольствием и характером, они любят то, чем занимаются, это очень важно".

Смотрите также
Хет-трик Роналду принес сборной Португалии ничью в матче ЧМ-2018 с командой Испании

Все голы португальской команды в матче забил нападающий и капитан сборной Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком встречи. "Когда играешь против такого игрока, как Криштиану, всякое происходит. Мы владели мячом долго, наверное, две трети матча, делали это уверенно, однако возникают моменты, когда происходит сбой, но это вопрос удачи. Да, я восхищаюсь Криштиану, но не променял бы его ни на кого из своих игроков", - оценил игру португальца Йерро.

Ситуация в сборной Испании была непростой

За день до старта чемпионата мира главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был отправлен в отставку за подписание контракта с мадридским "Реалом" в обход национальной футбольной федерации. Йерро возглавил сборную на период мирового первенства.

"Безусловно, Хулен много работал, у других наших сотрудников уже был разработанный план. Здесь есть масса факторов, я очень благодарен всем профессионалам, которые работали над этим. Мне пришлось быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, это нелегко. Могу только всех поздравить, ситуация действительно была сложная, но мы справились", - сказал Йерро.

Специалист отметил, что ему помогла профессиональная работа сотрудников сборной Испании. "С самого начала я знал, что ситуация будет непростая, но наша группа сотрудников облегчила мне жизнь. Это вопрос командной работы, я благодарен нашим людям с их преданностью своей работе. Все футболисты тоже работали с большим желанием, мне повезло, это большая честь, я благодарен всем, особенно за последние три дня", - заключил Йерро.

Испанская и португальская команды по результатам первого тура в своей группе делят второе и третье места, уступая сборной Ирана, которая ранее в пятницу обыграла команду Марокко со счетом 1:0. С промежуточным лидером сборная Испании сыграет 20 июня в Казани, матч Испания - Марокко состоится 25 июня в Калининграде. Чемпионат мира завершится 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Франции сыграет с австралийцами в матче чемпионата мира по футболу
16 июня, 00:56
Пике: сборной Испании было важно показать хороший футбол после ухода Лопетеги
16 июня, 00:49
Сантуш: сборные Испании и Португалии устроили хорошее шоу в матче ЧМ-2018
16 июня, 00:46
Матч ЧМ-2018 между сборными Испании и Португалии прошел без нарушений порядка
16 июня, 00:36
Сборная Аргентины сыграет в Москве с исландцами в матче чемпионата мира по футболу
16 июня, 00:27
Роналду считает, что командная игра португальцев помогла им в матче ЧМ со сборной Испании
16 июня, 00:24
Йерро: ошибка Де Хеа не повлияет на отношение к нему тренерского штаба сборной Испании
16 июня, 00:04
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White