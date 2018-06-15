Губернатор: стадион "Фишт" в Сочи легко выдержал первый матч ЧМ-2018

На сочинском стадионе сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче группы В

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Инфраструктура стадиона "Фишт" и проведенная заранее подготовка позволили без проблем провести на арене матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии. Такое мнение высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба.

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче группы В чемпионата мира. Встречу посетили 43 866 зрителей, что является рекордом арены.

"Это была красивая игра на красивом стадионе. "Фишт" легко выдержал и Кубок конфедераций 2017 года, и первый матч в рамках чемпионата мира", - сказал губернатор.

По его словам, болельщики остались в восторге. "Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и организации. Все сработали отлично", - отметил Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи также пройдут матчи группового этапа Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.