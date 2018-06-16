Кондратьев: стадион "Фишт" в Сочи легко выдержал первый матч ЧМ-2018

Губернатор Краснодарского края также поблагодарил тех, кто принял участие в подготовке и организации

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Инфраструктура стадиона "Фишт" и проведенная заранее подготовка позволили без проблем провести матч сборных Испании и Португалии - первую игру чемпионата мира по футболу, которую принимала арена, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в пятницу на стадионе, "Фишт" в Сочи прошел первый матч в рамках чемпионата. Сборные Испании и Португалии сыграли со счетом 3:3. На матче было более 43 тыс. зрителей - рекорд для данной арены.

"Это была красивая игра на красивом стадионе. "Фишт" легко выдержал и Кубок Конфедераций (который принимал в 2017 году - прим. ТАСС), и первый матч в рамках мундиаля", - приводит пресс-служба краевой администрации слова губернатора.

По его словам, "болельщики, конечно, в восторге".

"Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и организации. Все сработали отлично" , - цитирует пресс-служба слова Кондратьева.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где состоятся игры Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Также в Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.