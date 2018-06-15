историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июня, 23:24
Рекорд посещаемости стадиона "Фишт" установлен во время мачта ЧМ-2018 Португалия - Испания
Испанские болельщики
© Антон Новодережкин/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 13:00
Групповой этап
ФранцияАвстралия
16 июня, 16:00
Групповой этап
АргентинаИсландия
16 июня, 19:00
Групповой этап
ПеруДания
расписание всех игр
На игре, которая завершилась со счетом 3:3, собралось 43 866 зрителей

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости сочинского стадиона "Фишт" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании. По официальным данным, встреча собрала 43 866 зрителей.

Матч первого тура в группе В завершился вничью со счетом 3:3.

На церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года на трибунах "Фишта" собиралось около 40 тыс. зрителей. Товарищеский матч сборных России и Бельгии (28 марта 2017 года) собрал 39 тыс. зрителей.

Сочинский стадион "Фишт" был построен к Олимпиаде 2014 года, после чего на нем была проведена реконструкция для чемпионата мира. Официальная вместимость стадиона во время чемпионата мира составляет 44 287 мест.

Смотрите также
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия - ИспанияХет-трик Роналду принес сборной Португалии ничью в матче ЧМ-2018 с командой Испании
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Франции сыграет с австралийцами в матче чемпионата мира по футболу
16 июня, 00:56
Пике: сборной Испании было важно показать хороший футбол после ухода Лопетеги
16 июня, 00:49
Сантуш: сборные Испании и Португалии устроили хорошее шоу в матче ЧМ-2018
16 июня, 00:46
Матч ЧМ-2018 между сборными Испании и Португалии прошел без нарушений порядка
16 июня, 00:36
Сборная Аргентины сыграет в Москве с исландцами в матче чемпионата мира по футболу
16 июня, 00:27
Роналду считает, что командная игра португальцев помогла им в матче ЧМ со сборной Испании
16 июня, 00:24
Йерро: ошибка Де Хеа не повлияет на отношение к нему тренерского штаба сборной Испании
16 июня, 00:04
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White