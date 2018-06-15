На игре, которая завершилась со счетом 3:3, собралось 43 866 зрителей

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости сочинского стадиона "Фишт" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании. По официальным данным, встреча собрала 43 866 зрителей.

Матч первого тура в группе В завершился вничью со счетом 3:3.

На церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года на трибунах "Фишта" собиралось около 40 тыс. зрителей. Товарищеский матч сборных России и Бельгии (28 марта 2017 года) собрал 39 тыс. зрителей.

Сочинский стадион "Фишт" был построен к Олимпиаде 2014 года, после чего на нем была проведена реконструкция для чемпионата мира. Официальная вместимость стадиона во время чемпионата мира составляет 44 287 мест.