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15 июня, 23:29
Иранцы благодаря автоголу марокканцев одержали первую победу на ЧМ за последние 20 лет
Игроки сборной Ирана
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Единственный гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко по футболу проиграла команде Ирана со счетом 0:1 в матче группы В чемпионата мира, который прошел в Санкт-Петербурге. Единственный гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз, который после встречи извинился за свою ошибку.

Бухаддуз стал вторым футболистом национальной команды, забивавшим в свои ворота в финальной части турнира. Ранее на мировом первенстве во Франции автоголом отличился марокканец Юссеф Чиппо.

Итоговый счет матча получился неожиданным - по ходу встречи марокканцы играли лучше, о чем говорит статистика: сборная Марокко больше владела мячом и чаще била по воротам соперника. Несмотря на это, иранцы смогли одержать первую победу в финальной части турнира впервые за последние 20 лет. В 1998 году иранцы одержали первую победу на чемпионатах мира, победив команду США со счетом 2:1.

Марокканцев положили на лопатки

Эмоции тренерского штаба и футболистов сборной Марокко после матча можно было понять. Ни одна команда не любит проигрывать, тем более на последних минутах встречи. Поэтому на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Эрве Ренар был достаточно эмоционален.

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По его словам, гол в свои ворота положил сборную Марокко на лопатки, настолько он оказался неожиданным. "Я, естественно, очень разочарован и был бы недоволен ничьей, учитывая, как проходил матч. Вы можете представить состояние после такого матча, это худшее, что могло произойти, но я поздравляю сборную Ирана и главного тренера Карлуша Кейруша. Такие поражения очень жестоки, особенно в конце матча", - сказал тренер.

Кейруш в свою очередь отметил, что иранская команда - это небольшая группа, которая совершила подвиг, показав суперрезультат. При этом, по его словам, в сборной нет ни одного Супермена, и добиться нужного результата возможно только командными действиями. "Эта победа - не повод для большого праздника. Мы должны занять очень скромную позицию и держаться вместе - только с помощью единства и иранского духа мы сможем хорошо сыграть со следующими соперниками и, возможно, победить", - отметил тренер.

Настоящая атмосфера чемпионата мира

На матче присутствовало более 62 тыс. человек. Поддержка обеих сборных на встрече в Петербурге была существенная. От каждой страны на чемпионат мира проехало несколько тысяч болельщиков, которые и заполнили чашу стадиона "Санкт-Петербург". Всю игру фанаты соревновались в громкости поддержки.

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Основной шум на арене создавали болельщики сборной Ирана, которые приехали в Петербург со своими музыкальными инструментами. Это дудки, которые по своему звуку очень сильно напоминают вувузелы, запрещенные на матчах чемпионата мира Международной федерацией футбола, но выглядят намного меньше и с иным горлышком.

Марокканские болельщики, расположившиеся в основном в одном углу стадиона, отвечали только песнями и танцами. Временами красная часть стадиона взрывалась в эмоциях, исполняя кричалки или известный в футбольных кругах исландский клич - когда зрители хлопают поднятыми над головой руками и произносят "ху".

На матче Марокко - Иран не было чувства театральности, когда весь стадион молча смотрит за происходящим. Это настоящая футбольная атмосфера на чемпионате мира.

Проверка города

Матч между сборными Марокко и Ирана стал первым на чемпионате мира для Санкт-Петербурга, поэтому игра носила важный характер. Именно в нем проверялась готовность города к приему такого большого турнира.

До начала встречи между марокканцами и иранцами в городе не было ни одного инцидента. Болельщики в дружеской атмосфере создавали общий праздник футбола и вместе посещали фан-зону во время матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) в четверг.

Стадион "Санкт-Петербург", принимавший игру Марокко - Иран, справился со своей задачей. На протяжении сезона он уже принимал встречи чемпионата России, поэтому с загрузкой и разгрузкой арены на матче мирового первенства проблем не возникло. Болельщики приехали на стадион за два часа до начала игры и попали на трибуны, не создавая очередей. После встречи все зрители за считанные минуты смогли покинуть сектора и территорию арены.

Матч между сборными Марокко и Ирана установил рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург". На игре присутствовало 62 548 зрителей. Ранее рекордная посещаемость стадиона была зафиксирована на финале Кубка конфедераций 2017 года между сборными Германии и Чили (1:0), на который пришло 57 268 человек. Вместимость стадиона на матчах чемпионата мира составляет 68 тыс. человек.

Следующие матчи чемпионата мира сборные Марокко и Ирана проведут 20 июня. Марокканцы сыграют на стадионе "Лужники" в Москве против команды Португалии. Иранцы на "Казань- Арене" встретятся с испанцами.

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