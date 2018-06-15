Сборную Бразилии в Ростове-на-Дону встречали флагами и кричалками

Бразильская команда 17 июня в Ростове-на-Дону сыграет со сборной Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Более ста российских и бразильских болельщиков встретили поздним вечером пятницы сборную Бразилии по футболу в Ростове-на-Дону, где бразильцы 17 июня сыграют с командой Швейцарии. Болельщики были с флагами Бразилии, скандировали кричалки, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Толпа болельщиков начала собираться возле отеля, где остановилась сборная еще за час, все хотели увидеть кумиров. Александр Риполов из Ростова пришел с флагом футбольного клуба "Ливерпуль". "Я пришел увидеть Роберто Фирмино, в первую очередь, во вторую очередь, Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что он уже перешел из "Ливерпуля". Хотелось бы получить его автограф, надеюсь, это удастся", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Здесь собрались и болельщики из Бразилии, чтобы сфотографироваться с ними россияне вставали в очередь. К примеру, Фрэнк и Густаво - сыновья самого известного в мире болельщика сборной Бразилии Кловиса Фернандеса, прилетели в Ростов из бразильского города Порту-Алегри, специально, чтобы поддержать сборную.

"Мы начали с Москвы, уже пять дней находимся в России. Сейчас приехали в Ростов, все помогали нам, полицейские вызвали такси, люди очень дружелюбные. Конечно, будем болеть за Бразилию и за Россию", - рассказал ТАСС Фрэнк.

Фанаты приходили к отелю с мячами и в футболках сборной Бразилии, но увидеть своих фаворитов смогли только издалека. Многие кричали "Неймар, мы тебя любим!". Как сообщил ранее сотрудник посольства Федеративной Республики Бразилия в РФ Бруно Квадрос и Квадрос, от 5 до 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу.

Ранее в пятницу в Ростов-на-Дону прилетела сборная Швейцарии. Уже в субботу на стадионе "Ростов-Арена" пройдут тренировки обеих команд. Сборная Бразилии на чемпионате мира в группе E сыграет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону, бразильцы также сыграют с командами Коста- Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").