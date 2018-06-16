Болельщики Франции и Австралии сыграли товарищеский матч перед игрой сборных в Казани

В напряженной борьбе победу со счетом 6:2 одержали футбольные фанаты из Австралии

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Франции и Австралии сыграли товарищеский матч накануне игры команд двух странах в Казани, сообщает корреспондент ТАСС. В напряженной борьбе победу со счетом 6:2 одержали футбольные фанаты из Австралии.

Организатором матча выступил Петр Кузьмин из Австралии. "Я сам русский, 11 лет живу в Австралии, был в прошлом году на Кубке Конфедерации, там довелось поучаствовать в матче между болельщиками России и Новой Зеландии в день открытия. Это очень понравилось, я решил, что для австралийцев надо организовать матчи", - рассказал он в беседе с ТАСС, отметив, что помощь в организации матча оказали фан- посольство России и Российский футбольный союз.

"Впечатления фантастические, в первом тайме французы два гола забили, но во втором тайме мы смогли переломить ход встречи и выиграли 6:2", - поделился впечатлениями после игры Петр Кузьмин. По его словам, подобные турниры с болельщиками из Дании и двумя российскими командами пройдут в Самаре и в Сочи с болельщиками из Перу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.