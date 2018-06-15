Хет-трик Роналду принес сборной Португалии ничью в матче ЧМ-2018 с командой Испании

Встреча завершилась со счетом 3:3

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Португалии со счетом 3:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы B прошла в Сочи и собрала рекордное для стадиона "Фишт" количество зрителей - 43 866.

В составе испанцев отличились Диего Коста (24-я и 55-я минуты) и Начо (58). У португальцев три гола забил Криштиану Роналду (4 - с пенальти, 44, 88). Португальский нападающий оформил первый хет-трик чемпионата мира в России и обошел в списке бомбардиров Косту и полузащитника сборной России Дениса Черышева (2). Кроме того, Роналду стал самым возрастным игроком (33 года 130 дней), забивавшим не менее трех мячей в матче на чемпионатах мира, а также первым автором хет-трика в ворота сборной Испании на мировых первенствах.

Для Роналду этот хет-трик стал 51-м в карьере (за сборную и клуб) и первым - на чемпионатах мира. Роналду стал четвертым футболистом после бразильца Пеле, немцев Мирослава Клозе и Уве Зеелера, забивавшим на четырех чемпионатах мира. Португальский нападающий также стал первым игроком в мире, кто забивал голы на восьми крупных турнирах подряд, учитывая чемпионаты мира и Европы. На чемпионатах мира Роналду сыграл 15-й матч, сумев в них забить шесть голов.