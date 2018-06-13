В российском диппредставительстве отметили, что "впечатления болельщиков и журналистов непосредственно с места событий самые положительные"

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Стереотипы британских СМИ о проходящем в России чемпионате мира по футболу крайне далеки от реальности. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, отвечая на просьбу прокомментировать освещение мундиаля прессой Соединенного Королевства.

"Стереотипы, тиражируемые здесь, не выдерживают соприкосновения с реальностью: открытой, гостеприимной, разнообразной, культурно и экономически развитой Россией. Первые впечатления болельщиков и спортивных журналистов непосредственно с места событий самые положительные", - сказал российский дипломат. "Но многое было сделано, чтобы как можно меньше британцев увидели нашу страну своими глазами и убедились в том, что их обманывают!" - заявил он.

По его словам, в отличие от своих коллег из большинства других стран представители британских СМИ "предпочли использовать праздник спорта для нападок на Россию". "Лидирует Би-би-си, отрабатывающая собираемый государством налог, за счет которого существует корпорация", - отметил пресс-секретарь. Он добавил, что журналисты Би-би-си "откровенно злоупотребляют гостеприимством россиян, опускаясь, как Дэвид Димблби в недавней программе "Панорама", до прямой лжи".

Дипломат заметил, что "излюбленной темой ангажированных СМИ стал расизм", что "якобы из-за укорененности этого позорного явления в нашей стране болельщикам из числа этнических меньшинств грозит смертельная опасность в России".

Отношение британских пограничников к россиянам

В посольстве также призвали официальный Лондон обратить внимание на предвзятое отношение британских пограничников к гражданам РФ.

"Вновь призываем британские пограничные власти обратить внимание на чрезмерные действия сотрудников погранслужбы в отношении владельцев российских паспортов, имеющих все законные основания для въезда в страну. В ином случае возникают резонные сомнения, выполняют ли эти сотрудники чьи-то особые распоряжения", - заметил сотрудник посольства.

По словам российского дипломата, посольство продолжает получать письма и отклики россиян на этот счет. "Такого рода дискриминационного отношения к британским гражданам вы не увидите в других странах, включая Россию. Рекомендуем россиянам продолжать сообщать в посольство о необоснованных допросах, задержаниях и любых мерах чрезмерного характера при прохождении контроля по прибытии или отбытии на основе конфиденциальности для исключения любых проявлений селективного подхода к российским гражданам в Великобритании", - сказал представитель диппредставительства.

Отвечая на вопрос о том, последовала ли какая-либо реакция британских властей относительно данного вопроса, российский дипломат сказал, что полученный ответ фактически является простой отпиской. "На наши обращения и призывы к британской стороне исключить чрезмерные и некорректные меры контроля в отношении российских граждан, включая несовершеннолетних, на границе в пунктах въезда в Великобританию мы получили формальный ответ из МВД Великобритании, в ведении которого находится погранслужба. Письмо на бланке Хоум оффиса, адресованное посольству, состоит из трех предложений, не содержит подписи и, по сути, является отпиской, так как ответ сводится к "рутинным проверкам". Это свидетельствует об отсутствии ответственности и игнорировании серьезной озабоченности российской стороны и российских граждан, путешествующих в Великобританию", - сообщил сотрудник российского посольства.