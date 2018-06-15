Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в меню на русском и английском языках в кафе

В ведомстве напомнили, что с 15 мая по 15 августа 2018 года для консультаций по вопросам прав потребителей работает Единый информационный центр

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверяет появившуюся в социальных сетях информацию о разных ценах в меню на русском и английском языках в кафе, расположенных в городах проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню", - сказали в пресс-службе.

Ведомство напоминает, что с 15 мая по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора. Специалисты ведомства готовы оказать консультационную помощь обратившимся по вопросам проведения чемпионата мира по футболу на русском, английской и китайском языках, отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.