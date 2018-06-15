Азмун уверен, что казанские фанаты будут болеть за сборную Ирана в матче с испанцами

В пятницу сборная Ирана в матче группы В в Санкт-Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Ирана и "Рубина" Сердар Азмун назвал важной победу в первом матче на чемпионате мира над командой Марокко, а также выразил уверенность, что казанские фанаты будут болеть за его команду в следующей игре с испанцами.

"Это очень важная победа для нас, она случилась очень близко к концу, на 94-й минуте, так что мы невероятно рады", - сказал нападающий журналистам.

В пятницу сборная Ирана в матче группы В в Санкт- Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко. Единственный гол забил в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время форвард африканской команды Азиз Бухаддуз.

В следующем матче 20 июня иранцы сыграют против сборной Испании в Казани. "Я уверен, что все казанские болельщики будут болеть за нас, я узнал, что такое футбольная слава в Казани, и мне по сердцу, что мы там играем. Что касается матча с Испанией, то мы уважаем ее игроков, но мы не рассчитываем на поражение, мы собираемся ехать и биться за победу", - добавил Азмун.