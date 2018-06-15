Приплывший на яхте в Волгоград английский болельщик работает гидом на ЧМ

Англичанин рассказывает о культурных и исторических местах в Волгограде, помогает выбрать места и мероприятия для посещения

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Английский болельщик Грэм Кенсли, который прибыл в Волгоград на собственной яхте, помогает соотечественникам на чемпионате мира в качестве гида по российскому городу. Об этом Кенсли рассказал ТАСС.

"Я приплыл сюда на своей яхте, - сказал Кенсли. - Я плыл из Болгарии, получилось порядка 10,2 тысяч километров. Конечно, это было дорогое путешествие, но ничего страшного - это отличное приключение. Я также до этого был в Крыму, а моя яхта стала первой из английских судов, которое прошло под Крымским мостом".

Кенсли также рассказал, что ему удалось уговорить своих друзей приехать на чемпионат мира. "Я люблю Россию и давно говорю своим друзьям: "Приезжайте, обязательно приезжайте в Россию". Но тут мне наконец это удалось, все мы здесь. Правда, они уже прилетели на самолете - но это ничего", - сказал собеседник агентства.

Кенсли также занимается общественной деятельностью. Вместе со своими соотечественниками они рассказывают о культурных и исторических местах в Волгограде, помогают выбрать места и мероприятия для посещения.

"Это такой проект "Англичанин в Волгограде". Мы помогаем нашим болельщикам, подсказываем, куда лучше пойти, где поесть, что посмотреть", - сказал Кенсли.

Англичанин также сообщил, что посетит все матчи, которые пройдут в Волгограде. В Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира. 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - команды Нигерии и Исландии, 25 июня - сборные Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - команды Японии и Польши.