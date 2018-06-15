Годдос: иранцы провели великолепный с тактической точки зрения матч с марокканцами

Сборная Ирана в матче группы В в Санкт-Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу провела прекрасный с точки зрения тактики матч против команды Марокко на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Ирана Саман Годдос.

Сборная Ирана в матче группы В в Санкт-Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко. Единственный гол забил в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время форвард африканской команды Азиз Бухаддуз.

"Мы провели великолепную тактическую игру, мне кажется, мы заслужили победу, - сказал игрок. - Сборная Марокко много владела мячом, но это не создавало опасности для нас. Мое уважение сопернику - марокканцы играли очень хорошо, я считаю, что у них сильные игроки, но сегодня наш день, мы будем праздновать. Мне хотелось бы, чтобы этот день никогда не заканчивался".

Он отметил, что ничья в этом матче, возможно, была бы приемлемым результатом, однако подчеркнул, что игроки иранской команды хотят побеждать в каждом матче.