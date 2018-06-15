Более 20 болельщиков встретили сборную Сербии по футболу в Самаре кричалками и плакатами

Матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии пройдет в Самаре 17 июня

САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Более 20 болельщиков встретили команду Сербии, которая прилетела в Самару на первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Рядом с отелем "Ренессанс", в который заселились футболисты, собралось более двух десятков человек. Они пели песни, скандировали кричалки в поддержку сборной. Некоторые болельщики подготовили плакаты в адрес нападающего сборной Александра Митровича, защитников Александра Коларова и Бранислава Ивановича. На плакатах были написали слова поддержки и пожелания победы в предстоящей игре с костариканцами.

Матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии пройдет 17 июня, игра начнется в 15:00 мск. 22 июня сербы сыграют со сборной Швейцарии в Калининграде, а 27 июня - с командой Бразилии в Москве на стадионе "Спартак".

В рамках чемпионата мира "Самара-Арена" также примет матчи между командами Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала, 7 июля состоится четвертьфинал.